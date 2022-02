Javier Aguirre respondió a las protestas de la afición: “No está en mis manos, no me pagan por ello”, dijo el entrenador de CF Monterrey.

Cabe recordar, que tras las derrotas de Rayados, los aficionados han dejado ver su descontento en múltiples ocasiones con protestas, incluso han intentado charlar con los jugadores.

Ante eso, Javier Aguirre se desentendió y dejó claro que no le pagan por eso y su responsabilidad es que el equipo camine.

“No está en mis manos. No me pagan por ello. A lo que a compete aquí estoy, que el equipo camine, funcione, gane títulos, a eso nos dedicamos los entrenadores. En lo otro, habrá gente que se dedique a otras cosas yo no me dedico a eso”, dijo el Vasco.

Javier Aguirre (Jorge Martinez / Mexsport)

Javier Aguirre sobre el ultimátum en CF Monterrey

Mucho se ha hablado de que las horas de Javier Aguirre están contadas en el banquillo, pues si no consigue un triunfo, CF Monterrey ya estaría viendo quien lo podría sustituir.

En ese sentido, Javier Aguirre dijo no estar enterado de ningún ultimátum, pues solo ha recibido apoyo de la directiva desde que ganaron la Concachampions.

“Yo no he hablado con la directiva al respecto, la directiva vino y nos dio un obsequio por haber obtenido el título de la Concachampions, nos mandaron un mensaje de apoyo total a todos”, dijo en conferencia de prensa.

Javier Aguirre, DT del CF Monterrey (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

CF Monterrey y las protestas de los aficionados

Cabe recordar, que luego del fracaso en el Mundial de Clubes, las protestas y amenazas de los fanáticos no se han hecho esperar.

Aficionados detuvieron la camioneta del jugador de CF Monterrey, Rogelio Funes Mori para exigirle que de la cara tras los malos resultados.

No obstante, el jugador no bajó del vehículo tras las reclamaciones e insultos de la afición a la salida de sus entrenamientos.