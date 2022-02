Rogelio Funes Mori aceptó que sí tuvo una discusión con un oficial en la aduana, a su llegada a México, tras su participación en el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos.

El atacante del CF Monterrey, Rogelio Funes Mori, dio una conferencia de prensa para aclarar varios puntos en torno al momento que viven los Rayados en el Clausura 2022.

Antes de ser cuestionado por los medios de prensa, el goleador argentino tomó la palabra y explicó la “pelea” que tuvo en la aduana.

“Quiero explicar lo que pasó. Sì discutí con la gente que estaba ahí, pero nunca dije las cosas que informaron sobre el país y cosas que si hubiera dicho, estuviera preso”, dijo.

Asimismo, el “Mellizo” enfatizó que no paso a mayores: “Pagué lo que tenía que pagar, me disculpé con el oficial y no paso más nada”.

Rogelio Funes Mori habló sobre el momento del CF Monterrey

Rogelio Funes Mori, delantero del CF Monterrey, habló también sobre el mal momento que pasan lo Rayados en el Clausura 2022.

El CF Monterrey tiene dos partidos pendientes en el Clausura 2022, suma cinco puntos y marcha en la posición 14, pero Funes Mori confía en poder revertir la situación.

“Somos conscientes, somos autocríticos. Lo único que puedo ofrecerle a la gente, a nuestra afición, es que vamos a dejar la vida por estos colores, como lo he hecho desde el primer día que llegué”, dijo.

Rogelio Funes Mori (Cristian de Marchena / Mexsport)

Rogelio Funes Mori pidió dar la cara en conferencia de prensa

Rogelio Funes Mori no pasa por su mejor momento, ni en CF Monterrey ni en la Selección de futbol de México, es por ello que decidió dar la cara en conferencia de prensa.

El argentino fue increpado por algunos aficionados afuera de El Barrial y no detuvo su vehículo. Considera que no era el momento de explicar la situación.

“Le pedí al club, creo que soy en indicado para poder hablar. Aclarar lo que paso con la afición… Creo que no era el momento para hablar, no me paré a hablar con esta gente y ahora doy la cara”, aseveró.