Inés Sainz confesó en una entrevista para YouTube junto al Burro Van Rankin, que algunos futbolistas la han intentado seducir durante su carrera como periodista deportiva.

El Burro Van Rankin tuvo como invitada especial a Inés Sainz para una nueva entrevista en el canal de YouTube de La Saga.

Durante la charla, la periodista deportiva de TV Azteca contó como algunos jugadores le han hecho propuestas para salir, sin embargo; ella ha dejado muy en claro que se encuentra felizmente casada desde hace 25 años.

Muchos, la verdad. Pero pues también han entendido cuando les dices ‘oye, muchas gracias, soy casada’, y son profesionales” comentó la presentadora de 43 años de edad.

Aunque también dijo con sinceridad, que si estuviese en libertad de elegir a un futbolista para salir, sería la leyenda del AC Milan, Paolo Maldini.

Inés Sainz se casó con el empresario Héctor Pérez Rojano, con quien se ha convertido en madre de 4 hijos.

Ines Sainz habla sobre el peor regaño que sufrió a manos de José Ramón Fernández

José Ramón Fernández siempre se ha caracterizado por ser un personaje envuelto en polémica debido a su carácter y la forma en la que lidia con sus compañeros de profesión.

Por ello, Inés Sainz recordó en entrevista con el Burro Van Rankin, la ocasión en la que José Ramón Fernández le dio el peor regaño de su vida.

Sainz había logrado entrevistar a Luis Figo, leyenda del Real Madrid, como parte de un programa que había planeado la periodista para TV Azteca.

Sin embargo, el momento en el que le enseñó a Fernández lo que había logrado, este no reaccionó de la mejor manera y le dijo.

“Quién te crees que eres...A mi no me vas a venir a enseñar como se hace la televisión, esto no sale” confesó.

Ines Sainz: Futbolistas importantes que ha entrevistado en su carrera

