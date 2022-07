Un día como hoy pero hace 13 años, en 2009 el Real Madrid presentaba a Cristiano Ronaldo como su nuevo refuerzo.

El resto, podría decirse que es historia, pues Cristiano Ronaldo ganó prácticamente todo con el Real Madrid.

Un 6 de julio pero de 2009, más de 80 mil fanáticos se dieron cita en el Santiago Bernabéu para más tarde verlo convertirse en un jugador histórico del cuadro merengue.

En el Real Madrid, Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador del club, con 451 a lo largo de 9 temporadas.

Asimismo, Cristiano Ronaldo consiguió 16 títulos en el cuadro merengue y salió en 2018 con destino en la Juventus de Turín donde no pudo tener el paso que esperaba.

Cristiano Ronaldo (Dave Thompson / AP)

Cristiano Ronaldo y su posible llegada al FC Barcelona

En los últimos días, se ha hablado de que Cristiano Ronaldo llegaría al FC Barcelona para la próxima temporada.

En ese sentido, Joan Laporta aseguró que tuvo una reunión con Jorge Mendes , su agente : “Tuve una cena el lunes con Jorge Mendes, sí, y hablamos en general del mercado”, dijo.

No obstante, pidió evadir preguntas específicas sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo, pues solo dijo que charlaron de un panorama general.

“¿Cristiano? No voy a hablar de jugadores de los que salieron en la reunión. No voy a decir si me ofreció o no a algún jugador. Siempre es interesante hablar con él, es un gran agente”, agregó.

Cristiano Ronaldo y su deseo de salir del Manchester United

Cristiano Ronaldo estaría cerca de salir del Manchester United, pues su objetivo es seguir sumando títulos y con los Red Devils no lo ha podido hacer.

Y sobre todo, jugar la Champions League, aunque tiene contrato hasta el 30 de junio del 2023 su deseo es salir antes.

