Ignacio Ambriz, director técnico del Deportivo Toluca , se echa la culpa por la crisis de los Diablos Rojos.

El Deportivo Toluca fue goleado en su casa, el estadio Nemesio Díez, 0-3 ante el Club de Futbol Pachuca, que se disputa la punta de la competencia con el Club Puebla.

Los goles marcados por los Tuzos fueron obra de Víctor Guzmán, Nicolás Ibáñez y Yairo Moreno en una clara muestra de superioridad del cuadro hidalguense.

Ignacio Ambriz se echa la culpa de todo

Al término del juego, Ignacio Ambriz, técnico del Deportivo Toluca, asumió la total responsabilidad por el mal paso del equipo.

“Me estoy equivocando, yo soy el culpable. El equipo no transmitió nada, por ahí en el segundo tiempo quisimos reaccionar, pero sólo diez o quince minutos. No estamos finos en nada. Si tienen que criticar a alguien, que sea a mí”, dijo.

Los Diablos Rojos sumaron su quinto juego sin ganar; su tercer juego sin perder, además de caer por tercera vez consecutiva en su casa.

“La realidad es que no pensé que me fuera a costar tanto. La gente dirá que cada quince días declaro lo mismo, pero así es y nos está pasando mucho en casa”, señaló.

El Deportivo Toluca está en crisis (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Ignacio Ambriz ve apatía en el Deportivo Toluca?

En algunos momentos del partido entre el Deportivo Toluca y el Club de Futbol Pachuca , se vio al equipo rojo muy apático, como si los jugadores no le hicieran caso a Ignacio Ambriz.

El técnico lo niega, pero también habla sobre lo observa en el accionar del cuadro choricero.

“El equipo entrena bien, trabaja muy bien. Lo acabo de hablar con Sinha (Antonio Naelson, director deportivo del club), los veo tranquilos, llegamos a los exámenes ilusionados, pero no se dan las cosas”, mencionó.

“¿Apatía?”, dijo sorprendido… “La verdad es que no he visto eso en el equipo, y yo tengo la facultad de detectar esas cosas de una forma fácil. Lo que pasa es que algo no transmito bien, y eso pasa en casa. Es muy fácil echar las culpas, pero el único culpable soy yo”, terminó.