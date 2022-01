Nacho Ambriz buscará triunfar con el Deportivo Toluca, equipo con el que regresa a la Liga MX luego de su fracaso en su primera aventura en el futbol de Europa.

El ahora técnico de los Diablos Rojos vivió el sueño. Se fue a dirigir a Europa con todas las expectativas; sin embargo, falló. Fracasó. Cinco meses le duró la estancia en la SD Huesca, y volvió a México.

Pero ahora, ya recuperado de ese amargo tropiezo, quiere concentrarse en su nueva misión, la cual es devolverle la grandeza al Toluca.

“Era un sueño que tenía (ir a Europa). Se me hizo, pero desperté muy rápido. No pensé, no imaginé que fuera así”, comentó en tienda de prensa de cara al juego contra Pumas que se aplazó al lunes.

Uno aprende, “a través de los fracasos. No me arrepiento de nada y conocí ciertas cosas que se manejan en Europa”, agregó el entrenador mexicano.

Ignacio Ambriz solo piensa en el Deportivo Toluca

Ahora, Ignacio Ambriz, quien fuera campeón con el Club León, ya solo piensa en el Deportivo Toluca y en devolver la confianza que depositaron en él.

“La exigencia no nos tiene que espantar, al contrario, nos tiene que motivar para hacer un gran torneo”, dijo en conferencia de prensa.

Después de lo que vivió en Europa, no siente nervios en levantar a los Diablos. “No me espanta nada, al contrario, mi vida siempre ha sido de retos, hoy tengo uno con el Deportivo Toluca”.

El mundialista en Estados Unidos 94, sabe dónde llega, conoce la historia de los Diablos Rojos, y así lo demostró ante los medios de comunicación.

“Vi a Ítalo Estupiñán, Vicente Pereda, a José Cardozo, ‘Sinha’, a grandes entrenadores que han hecho una gran historia para este club. Ahora nos toca hacer nuestra parte”, señaló.

Con esto en mente, comentó que los objetivos en su llegada a Toluca son volver a ser un equipo protagonista, que vuelva a pelear por el título del futbol mexicano.

Ignacio Ambriz contará con nuevas caras en el Deportivo Toluca

Junto con Ignacio Ambriz llegaron nuevas caras al Deportivo Toluca, como Daniel Alvarez, Jordan Sierra, Camilo Sanvezzo y Carlos Guzmán ; todos aportarán al club, aseguró.