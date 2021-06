La naturalización y convocatoria de Rogelio Funes Mori con la Selección Mexicana sigue dividiendo opiniones y ahora uno de los que se pronunció en contra fue Hugo Sánchez.

Fue durante su participación en un programa de ESPN, donde Hugo Sánchez expresó su molestia con que Funes Mori ocupe el lugar de un futbolista “mexicano” en el Tri.

Eso sí, aseguró que cualquier extranjero es “bienvenido” en nuestro país, pero señaló que le está quitando plazas de trabajo a futbolistas mexicanos.

“Ya cumplió con los requisitos de ley para tener pasaporte mexicano, eso me parece bien y que sean bienvenidos todos los extranjeros que les gusta vivir en México porque es el mejor país del mundo, pero resulta que para ocupar una plaza laboral. Él dijo: ‘agradezco muchísimo a México que me dio trabajo’, pero hay muchísimos futbolistas mexicanos que no tienen trabajo y le están dando prioridad a los de afuera”

Hugo Sánchez