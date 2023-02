A través de las pantallas de TV fue como Hugo Sánchez se enteró que no sería el elegido para ser entrenador del Cruz Azul, por ende, reventó al cuadro cementero.

En comparecencia con ESPN, cadena en la cual labora, Hugo Sánchez confesó que nadie de la directiva del Cruz Azul tuvo la deferencia de avisarle que no sería escogido.

Y es que, recordemos, en Pentapichichi fue uno de los candidatos entrevistados por la plana mayor celeste; sin embargo, nadie le dijo que sus servicios no serían requeridos, sino los del Tuca Ferrretti.

“Tristemente, no me llamaron ni avisaron a mi gente para informarnos que el elegido era ‘Tuca’, a mí me llamaron para una entrevista, los planes que ya les había dicho anteriormente”, comentó.

Cruz Azul actúa como equipo chico con Hugo Sánchez

Asimismo, Hugo Sánchez dejó entrever que el Cruz Azul había actuado como un equipo chido, pues no existió “ clase, categoría y estilo ” para informarle que no había sido seleccionado para ser el nuevo maquinista.

Aunque eso sí, Hugo Sánchez sí que demostró tener clase, pues le deseó la mejor de las suertes al Tuca Ferretti, quien, a falta de hacerse oficial, será el nuevo DT del Cruz Azul.

“Cuando hay clase, categoría y estilo... lo que hacen antes que se entere por los medios de comunicación, te llaman y te avisan: ‘Fíjate que hemos elegido a esta persona porque creemos que es lo más conveniente, gracias por venir, gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo’, comentó.

Y agregó: “es algo que me sorprende porque un equipo grande tiene que manifestarse como equipo grande, le deseo mucha suerte al Cruz Azul, le deseo suerte al ‘Tuca’, que todo vaya bien en el Cruz Azul”.

Hugo Sánchez habla sobre Tuca Ferretti

e acuerdo con Hugo Sánchez, la directiva del Cruz Azul pudo haberse decantado por Tuca Ferretti debido a su gran experiencia en los banquillos.

“Por algo decidieron que fuera él, me imagino que su madurez, su sabiduría ha pesado tanto, no en las últimas temporadas que ha tenido como técnico porque en sus mejores momentos fueron con Tigres, aparte de haber hecho un buen papel con Pumas y Chivas con los que fue campeón”, comentó.

Recordemos que Hugo Sánchez no dirige a un equipo profesional desde el 2012 , cuando comandó al CF Pachuca con resultados bastante discretos.

