Hugo Sánchez dio su opinión sobre la decisión de Kylian Mbappé, quien finalmente renovó su contrato con el PSG hasta el 2025, rechazando ir al Real Madrid.

En entrevista con Marca Claro, Hugo Sánchez se mostró incrédulo con la decisión de Kylian Mbappé, pues consideró que al Real Madrid “no se le puede decir que no” .

“Todavía me cuesta trabajo saber si realmente él dijo que no o realmente dijo ‘mejor me voy a esperar’. El decirle no al Real Madrid es imposible, no se le puede decir no al Real Madrid”, dijo.

Kylian Mbappé eligió quedarse con el PSG pese a que ya tenía un acuerdo verbal con el Real Madrid, equipo al que mencionó en una carta en la que explicó sus motivos.

Kylian Mbappé (Michel Spingler / AP)

Hugo Sánchez cree que hay “algo más” tras la decisión de Kylian Mbappé

Hugo Sánchez fue más allá al opinar sobre la decisión de Kylian Mbappé, pues consideró que el futbolista francés pudo haber cedido a presiones familiares y extra deportivas .

“Yo creo que ha habido cosas extra deportivas, pueden ser temas familiares o políticos. En lo financiero, tener 100 ó 150 no hay tanta diferencia”, señaló el Pentapichichi.

“Yo creo que ha habido cosas extra deportivas, pueden ser temas familiares o políticos. En lo financiero, tener 100 ó 150 no hay tanta diferencia, pero creo que eso (el tema económico) no habrá influido en su decisión, estando en el Real Madrid o en el PSG iba a ganar mucho dinero, es un jugador como para que esté al alto nivel durante 10 ó 12 años”. Hugo Sánchez

Cabe mencionar que Kylian Mbappé no sólo recibió presión de su familia y de la afición del PSG, sino también de figuras políticas.

Con decir que hasta el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le habló por teléfono en varias ocasiones para tratar de convencerlo.

Kylian Mbappé rechazó al Real Madrid por segunda vez

Kylian Mbappé decidió renovar con el PSG hasta el 2025, lo que significó rechazar al Real Madrid, equipo al que, todos pensaban, llegaría en los próximos días.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el delantero francés rechaza al cuadro merengue, pues ya lo hizo cuando todavía no era jugador del PSG.

Fue en 2017, cuando brillaba como jugador del Mónaco, que el Real Madrid fue con todo por sus servicios. Parecía que estaba hecho, pero al final, Mbappé prefirió al cuadro de París,

Seis años después, parecía que Mbappé por fin daría el paso para vestir la camiseta del Real Madrid; no obstante, volvió a rechazar al club blanco, el cual, probablemente, no lo vuelva a buscar.