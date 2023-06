Hugo Sánchez ya se volvió a poner como candidato, aunque esta vez del Real Madrid ante la posible salida de Carlo Ancelotti.

Cabe recordar, que actualmente Hugo Sánchez se desempeña como analista en ESPN pero ha dejado claro que uno de sus objetivos en regresar a dirigir un equipo, el Real Madrid sin duda sería uno de sus sueños, luego de la inminente salida de Carlo Ancelotti.

Es por eso, que en la gala de Legends de Madrid, Hugo Sánchez se ofreció para ayudar al cuadro merengue y dijo estar en la mejor disposición.

“Mis hijas ya están en la universidad y mi mujer me dio el visto bueno al cumplir como padre. Lo que más me gustaba era jugar y después dirigir; y si no, ser analista, que es en lo que estoy. Quiero ser director técnico para estar en mi ambiente y con el Real Madrid estoy en la mejor disposición de ayudar”, dijo.

Sin duda alguna, Hugo Sánchez es toda una leyenda del Real Madrid, pues anotó 208 goles a lo largo de 282 partidos , por lo que eso podría acercarlo al banquillo merengue.

Este lunes estuve en la inauguración de "Legends", museo creado por Marcelo Ordaz en Madrid; doné una réplica del Balón de Oro por ser el mejor jugador del Siglo XX de la CONCACAF, y una réplica de la Bota de Oro por ser el máximo goleador del futbol europeo. pic.twitter.com/V54I5WSLaP — Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) June 20, 2023

Hugo Sánchez sobre el nuevo delantero del Real Madrid

Sin duda alguna, Karim Benzema fue una fuerte baja para el Real Madrid y ahora buscan su reemplazo; es por eso que Hugo Sánchez ya dio su opinión sobre el delantero que sería ideal para el equipo.

Y es que, Hugo Sánchez puso a Harry Kane como su favorito, aunque tampoco descarta a Kylian Mbappé o a Erling Haaland.

“Desde hace tiempo que digo que Harry Kane sería un buen delantero para el Real Madrid. Ahora se habla de que puede ir al Madrid, ese rumor está cerca, es una probabilidad. Aparte de Harry Kane está Haaland, un nueve idóneo para el Madrid o Mbappé, la pareja ideal que sugiero”, dijo.

Carlo Ancelotti y su salida del Real Madrid

Carlo Ancelotti podría salir del Real Madrid con un destino definido, pues la Selección de Brasil lo quiere para el próximo ciclo mundialista.

De acuerdo con trascendidos, Carlo Ancelotti dejaría el Real Madrid pero una vez que finalice su contrato, es decir en 2024 por lo que el cuadro brasileño tendrá que esperar.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok