Eden Hazard le puso punto final a su carrera como seleccionado belga y aprovechó para burlarse del Real Madrid, quien es catalogado como el peor fichaje en la historia de los merengues.

Tras anunciar su retiro de la selección belga y dar algunas palabras de despedida, Eden Hazard se dijo estar lleno de energía tras su nula participación con el Real Madrid, por lo que algunos aficionados lo tacharon como una falta de respeto.

Eden Hazard ha sido el fichaje más caro en la historia del club y a lo largo de los cuatro años que estuvo defendiendo la camiseta blanca, se convirtió en el peor fichaje de todos los tiempos por su bajo rendimiento.

¿Qué dijo Eden Hazard del Real Madrid?

Eden Hazard se vio envuelto en la polémica tras decir que se encuentra lleno de energía tras los cuatro años que estuvo descansando con el Real Madrid.

Eden Hazard llegó en el 2019 y a lo largo de su permanencia, en estos últimos cuatro años se resumen en apenas 3 mil 736 minutos culminados con siete goles y 12 asistencias, un rendimiento muy pobre, si se considera lo que pagó el Real Madrid por él.

“Después de estos tres años complicados, solo quiero pasar tiempo con mi familia e irme de vacaciones, como todo el mundo. Aún no sé mi futuro. He leído muchas cosas sobre mí y son tonterías”, dijo.

“Sé que no estoy dando las respuestas que se esperan, pero es porque, sinceramente, todavía no las tengo. Dicho esto, puedo asegurar que sigo siendo capaz de ser futbolista profesional, mi cuerpo aguanta. Además, he estado descansando durante tres años”, señaló.

Eden Hazard le dice adiós a la Selección de Bélgica

El exmadridista, Eden Hazard le dijo adiós a la Selección de Bélgica hace seis meses , justo después de ser eliminado en un Mundial de Qatar en el que decepcionó tanto a nivel individual como colectivo.

En el partido para la clasificación de la Eurocopa, entre Austria y los Diablos Rojos, Eden Hazar aprovechó el medio tiempo para salir y decir adiós a la Selección de Bélgica.

Hazard salió encima de la parte de atrás de un coche convertible y dio una vuelta al campo para que todo el mundo le aplaudiera. Su familia estuvo presente en las gradas, pudo ver cómo mucha gente del público llevaba camisetas con su nombre y carteles con la palabra “merci”.

El belga dejó su selección con 126 partidos disputados donde marcó 33 goles. Debutó en 2008, con solo 17 años, y ha sido una de las mayores estrellas que ha tenido Bélgica en la edad dorada de la selección en esta la última década.

