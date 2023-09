En el partido entre Istanbulspor AS vs Galatasaray en la jornada 3 de Superliga de Turquía se presentó el penalti más ridículo de la historia del futbol, ya que quisieron emular a Messi y Luis Suárez pero no les salió ya que el jugador la falló sin portero.

Se trató del argentino Mauro Icardi que convirtió este error, ya que al momento de cobrar el penalti al estilo de Messi y Luis Suárez, la tiró fuera del arco sin portero siendo el penal más riículo en la historia del futbol.

🤯 QUÉ HICISTE | Este es el garrafal fallo de Mauro Icardi a puerta vacíapic.twitter.com/zkdE5vusUd — Al Primer Toque (@Al1PrimerToque) September 26, 2023

Estadísticas de Mauro Icardi con el Galatasaray; Goleador de la Súperliga Turca

Desde su llegada al Galatasaray de Turquía para esta temporada, el argentino Mauro Icardi se adaptó en seguida ya que gracias a sus goles el conjunto turco es líder de la Súperliga Turca con 16 puntos en 6 partidos, 5 juegos ganados y un empate.

De los seis partidos que ha jugado el argentino Mauro Icardi con el Galatasaray, ha convertido 7 goles teniendo un promedio de un gol por partido y con esas estadísticas se mantiene de líder de goleo en la Súperliga de Turquía

Mauro Icardi está teniendo buenos números con el Galatasaray ya que es el líder de la temporada y del equipo hasta el momento con sus siete goles a pesar de que falló el penalti más fácil de toda su carrera.

Penaltis al estilo Johan Cruyff que terminaron en gol

En los años 70s, Johan Cruyff inventó una forma de cobrar el penalti cuando estaba en el Ajax y es tan complicado que muy pocos se han atrevido a convertir un penalti de esa forma ya que si lo fallas será el peor ridículos en la historia.

Solo pocos jugadores se han atrevido en hacer ese estilo del penalti y gracias a su calidad han terminado en gol y se han convertido en los goles más bonitos en la historia del futbol.

Estos son los jugadores que han logrado convertir un penalti al estilo de Johan Cruyff;