En entevista con el popular comediante, Miguel Granados, Lionel Messi reveló su forma de usar la aplicación de Whats App, donde señaló ser frio y cortante, pues no el gusta mandar audios.

Una de las cosas que no sabíamos, pero que se intuía por el lenguaje corporal de Lionel Messi, es que es frió en todos los aspectos. hasta para usar Whats App. El campeón del mundo le contó a Miguel Granados como usa está aplicación, pues señala que no le gusta mandar audios y es cortante al contestar.

“Soy bastante cortante para los WhatsApp, no me gusta mandar audios, prefiero más lo mensajes que lo audios y llamadas” indicó Messi.

Además de ello, el campeón del mundo contó como es su día a día ahora en su nueva etapa como jugador del Inter Miami.

“Me levanto temprano, llevó a los nenes al cole, voy a entrenar, regreso como 1 o 2, como solo con Antonella, nos echamos una siesta y después llevamos a los pibes a entrenar” señaló Leo.

Mandamientos de Whatsapp by Messi:



- Ser cortante ✅

- En línea activado ✅

- Mensajes ✅ Audios ❌ Llamadas ❌ pic.twitter.com/skRL83PwKl — Marian Herrera (@_marianherrera) September 21, 2023

Lionel Messi “Fui el único jugador que no lo reconocieron en el PSG”

Dentro de la entrevista con Miguel Granados, Lionel Messi reveló cómo la pasó en el PSG, donde destacó que no fue como él quería, además tras salir campeón del mundo, contó que el equipo francés fue al uníco jugador al que no reconoció.

“La verdad no fue como esperaba, pero las cosas pasan por algo, y si bien, yo no estaba bien ahí, pero me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo. Era entendible, era el lugar donde habíamos ganado la final y entre comillas culpa nuestra de no poder ser campeones otra vez, fui el único jugador que no tuvo reconocimiento” indicó Messi.

Entre tantos idiomas, Lionel Messi decidió hablar en BASADO.



🇦🇷🚬pic.twitter.com/Zp78bUWs9j — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 21, 2023

Lionel Messi quiso volver a Argentina

Una de las sorpresas de esta entrevista, fue que Lionel Messi reveló que siempre qusio volver a Argentina, para jugar en el futbol de su país, particularmente con el Newell´s, equipo al que le guarda cariño.

“Siempre estuvo la idea y más después de haber salido campeón del mundo de poder disfrutar del futbol argentino, de jugar en Newell´s, cuando yo era chiquito iba a la cancha, era mi sueño jugar ahí” señaló Leo.

Cabe destacar que Messi, tiene contrato con el Inter Miami hasta 2025, por lo que en caso de cumplir con este plazo, y de no ser renovado, podría ser posible que el astro argetino finalice su carrera en su natal país.

