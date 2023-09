Héctor Herrera, quien se encuentra concentrado con la Selección Mexicana visitó a algunos jugadores de la Sub 17, sin embargo los aficionados reventaron al mediocampista, pues se preguntaron si fue premio o castigo, ya que no lo consideran un referente del tricolor.

La visita de Héctor Herrera fue para motivar y aconsejar a los jugadores de la Sub 17, sin embargo los comentarios negativos de los aficionados no se hicieron esperar, pues algunos se preguntaron si fue premio o castigo, ya que no ven a HH como un referente de la Selección Mexicana.

Isaac Martínez, Gael Alvarez y Brandon Lomelí fueron los tres futbolistas que recibieron la visita de Herrera y del quien hablaron cosas buenas. Pues los tres coincidieron en que es un jugador con mucha calidad experiencia e inteligencia.

Aficionados reventaron a Héctor Herrera por visitar a jugadores de la Sub-17

La visita de Héctor Herrera a los jugadores de la Sub-17 no cayó bien en los aficionados, pues reventaron al mediocampista del Houston Dynamo, pues consideran que no es jugador que motive.

Los aficionados consideraron que la visita de Héctor Herrera a los jugadores de la Sub-17 no motiva a nadie, pues no lo ven como un referente de la Selección Mexicana, por lo que con comentarios negarivos reventaron al mediocampista mexicano.

Otros de los comentarios fue “Los jóvenes tienen que escuchar a los adultos de la tercera edad verdad” haciendo referencia a que Héctor Herrera ya se le pasó su tiempo en la Selección Mexicana.

¿Qué les dijo Héctor Herrera a los jugadores de la Sub 17?

Dentro de su visita a los jugadores de la Sub-17, Héctor Herrera les impartió consejos para ser un referente dentro del futbol profesional.

Héctor Herrera les mencionó que si tienen en mente ser referentes tanto en su club como en Selección Mexicana deben soñarlo y trabajar duro para conseguirlo.

“Creo que si sueñas y crees que lo puedes lograr, lo vas a lograr con trabajo, Cada vez que se pongan esa playera (selección) recuerden cuando eran chiquitos que es lo que los ha llevado a estar aquí” indicó HH.

Por otra parte los jugadores de ls Sub-17 le cuestionaron como hace el manejo de la presión, ya que en los últimos meses ha sido blanco de críticas.

“Yo siempre he pensado que entre más presión hay, más fácil es jugar” agregó Herrera.

Por otra parte el mediocampista indicó que para que los jugadores jóvenes mexicanos tengan una mejor consolidación dentro del futbol debe haber apoyo de los clubes.

“Yo creo que calidad no creo que sea, hay buenos jugadores, lo vemos en la selección, hay muchos jóvenes que podrían estar en Europa. Pasa más por un apoyo general de los clubes del futbol mexicano.” finalizó HH.

⚠️ IMPERDIBLE momento para nuestros Seleccionados #Sub17.⚠️



Fueron sorprendidos por @HHerreramex, pudieron compartir con él y recibir grandes consejos de mediocampista a mediocampista.



En la Selección #VamosTodos 👊🏼🇲🇽 pic.twitter.com/OlMsPlQ5Ef — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 7, 2023

