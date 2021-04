La directiva del América habría sido "poco seria" en las negociaciones con el Fulham, equipo que estaba más que interesado en Guillermo Ochoa.

Guillermo Ochoa se encuentra disfrutando su segunda etapa en la Liga MX luego de su paso en el futbol de Europa, donde jugó en Ligue 1 y La Liga, pero también pudo haber jugado en la Premier League.

Y es que el periodista Ignacio 'Fantasma' Suárez, reveló en su columna de Récord, que Memo Ochoa estuvo muy cerca de dar el salto a Europa con el Fulham de la Premier League.

Sin embargo, el club inglés no contrató al portero mexicano, principalmente por la "poca seriedad" que mostró la directiva del Club América.

Guillermo Ochoa Adrián Macías / Mexsport

¿Por qué Memo Ochoa no jugó en la Premier League?

Según el relato del periodista, el Fulham ya había hecho una propuesta para fichar a Guillermo Ochoa, por quien estaba dispuesto a pagar 1.3 millones de libras.

La directiva del Club América pidió incrementar la cifra a 1.5 millones de libras , a lo que el Fulham accedió.

Sin embargo, cuando el América recibió la aceptación del equipo inglés, decidió volver a subir el precio, pero ahora hasta los 4 millones de libras , a lo que el Fulham se negó y rompió las negociaciones.

Guillermo Ochoa recuerda su posible llegada al Fulham

Guillermo Ochoa mismo habló sobre el momento en el que estuvo cerca de dar el salto a Europa con el Fulham, durante una entrevista para Marca Claro.

Recordó que estaba en la playa cuando le dieron la noticia, iría al equipo a préstamo, incluso Manuel Lapuente le aconsejó que se fuera; sin embargo, los equipos no se arreglaron.

"Fuimos a Londres y durante el transcurso del vuelo se supo el tema, que estaba viajando a Inglaterra. Cuando llegamos, se sabía la situación y se complicó bastante el tema. Después las negociaciones ya no fueron en el club, tuvieron que ser por fuera; al final se cayó el tema porque no llegamos a un acuerdo y me tocó esperar" Guillermo Ochoa

Ochoa tuvo que esperar un par de años más para irse a Europa, aunque no a la Premier League, sino a la Ligue 1 con el Ajaccio, equipo con el que estuvo tres años antes de descender.