Guillermo Ochoa le puso el ejemplo a Carlos Vela al decir que siempre estará disponible para la Selección Mexicana, incluso pensando en el Mundial 2026 .

En entrevista con Fox Sports, Guillermo Ochoa asegura que piensa únicamente en Qatar 2022, pero no descarta llegar al Mundial del 2026.

Señaló que siempre estará disponible para la Selección Mexicana, lo que contrasta con el caso de Carlos Vela, quien, siendo más joven, rechazó seguir jugando con el Tri .

“Para mi selección siempre estaré disponible y bueno, porque no pensar en el otro mundial, ya veremos si jugando o apoyando a los jóvenes”, dijo.

Físicamente me siento muy bien, tengo la fortuna de no tener lesiones y esperemos seguir así. Vamos paso a paso, primero va Qatar, hay que ir año tras año. Vigente para la selección si el técnico me requiere. Para mi selección siempre estaré disponible y bueno, porque no pensar en el otro mundial, ya veremos si jugando o apoyando a los jóvenes”

