El portero Guillermo Ochoa explota contra la Liga MX por los derechos de transmisión que se manejan en la primera división del futbol mexicano.

El arquero Guillermo Ochoa no se guardó nada, ni porque con sus palabras pegó a la plataforma VIX, de Televisa, al señalar que tantas plataformas de streaming hacen imposible ver al aficionado los partidos de la Liga MX.

En conferencia de prensa del Club América, esto declaró el experimentado guardameta que también es titular con la Selección Mexicana.

“Yo creo que si el futbol mexicano es difícil verlo fuera de México, ahora también es difícil verlo en México”, dijo el referente de las Águilas.

“Se está complicando ver los partidos de la liga con tantas plataformas que la gente ya no sabe a adónde recurrir para ver un juego cuando no va al estadio”, destacó el ex portero de clubes europeos.

Y lanzó una petición especial a los directivos de la Liga MX. Ochoa pidió unificar el tema de los derechos de transmisión, para poder llevar a otros países los partidos de la Liga MX.

“Creo que la línea es seguir en busca de que la liga mexicana se unifique y que se pueda ver en otros lados, por experiencia de lo que viví en Europa, es complicado, a veces ni los clubes ni los compañeros conocen tanto de la liga mexicana”, apuntó el tapatío.

Guillermo Ochoa pidió volver a los partidos contra rivales de Sudamérica

Guillermo Ochoa pidió volver a los partidos de los clubes mexicanos contra rivales de Sudamérica.

En el marco de la conferencia por los duelos que el Club América tendrá ante rivales europeos, Memo Ochoa deseó que pronto vuelvan los juegos contra rivales de la Conmebol.

“A veces se toma a mal, pero es la realidad cuando lo vives de aquel lado. Ojalá podamos salir de esta burbuja y que en algún futuro podamos regresar a competir con los equipos sudamericanos que nos ayuda más que contra los de Centroamérica o los del norte”, explicó el arquero.

