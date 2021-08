La Selección de futbol de México ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y uno de los jugadores clave para ello fue Guillermo Ochoa.

Guillermo Ochoa, uno de los refuerzos del México olímpico, no pudo contener las lágrimas luego de que el equipo Tricolor se hiciera con la presea de bronce tras vencer 3-1 a Japón.

Tras finalizar el partido, el equipo mexicano formó un círculo en el campo de juego para decirse unas palabras, momento en que la cámara de TV captó la emoción del portero mexicano.

Guillermo Ochoa, capitán de la Selección de futbol de México, habló para los medios de comunicación después del éxito del equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En entrevista con Marca Claro, Memo Ochoa señaló que no quería regresar a México sin una medalla olímpica, sobre todo porque quería hacerlo por su familia.

“Quería llevarle una medalla, no quería regresar a mi casa en México con las manos vacías, quería que mi familia cargara la medalla porque fue mucho sacrificio, mucho esfuerzo, muchos días sin descanso. Antes de venir para acá me despedí de mis hijos y mi hijo me dijo: ‘Papá, otra vez’, y te rompe el corazón”

El guardameta mexicano también habló sobre los momentos complicados que vive un futbolista, sobre todo cuando están lejos de su familia.

“Hay cosas que la gente y la prensa no ve. No saben de las malas comidas que tuvimos, los viajes, los problemas que hay en casa. Se nos juzga mucho, no hemos parado, estar en la élite no es sencillo, se nos exige física y sobre todo mentalmente. Nos propusimos ser los últimos en irnos, lo conseguimos y es una medalla que es para mi familia, siempre trato de dar lo mejor para mi país cada que juego”

