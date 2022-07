Armando Archundia no se hizo presente tras polémicas arbitrales en el futbol mexicano.

Como fue toda una tradición durante los pasados cinco años, con la presencia en video de las explicaciones de Arturo Brizio sobre jugadas polémicas del arbitraje mexicano, ahora no fue así.

Armando Archundia no apareció en redes sociales para justificar a los silbantes como lo trataba de hacer Brizio, que solamente él y los directivos beneficiados le creían a esa “bonita” sección en el twitter de la Federación Mexicana de Futbol.

No, ya no hubo “Bajo La Lupa” de Brizio y Archundia con esto marca una nueva época en el arbitraje mexicano, donde por lo menos, no trataran de justificar lo injustificable.

Armando Archundia fue nombrado presidente de la Comisión de Arbitraje en sustitución de Arturo Brizio hace unas semanas.

Fue mundialista en Alemania 2006 pitando 5 partidos incluida la semifinal entra Alemania e Italia, mientras que en Sudáfrica 2010 dirigió 3 partidos , entre ellos el partido por el tercer lugar entre Uruguay y Alemania.

Arturo Brizio (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Arturo Brizio al mando de la Comisión de Arbitraje

Arturo Brizio, estuvo a l frente de la Comisión de Árbitros desde el 2017, y aunque al inicio se pensaba que era el idóneo para el puesto, con el transcurso del tiempo las polémicas opacaron su administración.

Bajo el mando de Arturo Brizio, muchos árbitros vieron cómo los compadrazgos salieron a relucir, sobre todo en los nombramientos en instructores, asesores y en árbitros VAR.

Por eso, Armando Archundia resultó ser el candidato perfecto para el puesto, pues ostenta una importante trayectoria como silbante.

Armando Archundia y su llegada a la Comisión de Arbitrajes

Sin lugar a dudas, Armando Archundia tendrá una gran misión por delante, ya que en estos momentos el arbitraje se encuentra en una profunda crisis, de acuerdo con la percepción de los mismos dueños de clubes.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok