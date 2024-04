Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, habló sobre Guillermo Almada y su posible llegada a la Selección Mexicana.

Con información de nuestro colaborador, Mario Soto, podemos ver que Jesús Martínez le da luz verde a Guillermo Almada de llegar a la Selección Mexicana:

-Mario Soto-¿Implica que Almada, esté dispuesto a estar en la Selección Mexicana?

-Jesús Martínez- El que sea de mis técnicos…siempre va a estar abierto para la Selección Mexicana. Cualquiera de nuestros equipos, cualquiera. Hasta de España, si quieren a nuestro técnico, también lo vamos a apoyar.

Guillermo Almada le lanzó guiño a la Selección Mexicana

Hace poco menos de un mes y después de la derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos, Guillermo Almada fue entrevistado por Fox Sports.

En esa conversación, Guillermo Almada, dejó un claro guiño al Tri: “Yo vivo el presente, soy feliz dentro de una cancha, incluso ya he rechazado ofertas de Europa. Lo único que me quita el sueño es dirigir una Selección, en algún momento me gustaría dirigir a la Selección Mexicana”

Después de ese comentario del DT del Pachuca, y ahora con lo dicho por el presidente del Club, Jesús Martínez, parece que es posible su llegada con la Selección Azteca.

Candidatos para la Selección Mexicana

Si bien, Jaime Lozano es el actual entrenador de la Selección Mexicana, mismo que respalda la Federación, las dudas sobre su continuidad se hicieron presentes después de la dolorosa derrota a manos de Estados Unidos en la Liga de Naciones. Ante esto, salieron varios candidatos a sustituirlo:

Guillermo Almada: el entrenador del Pachuca, tiene posibilidades de llegar a la Selección Mexicana por su buen paso con los Tuzos, incluso ya tiene un campeonato de Liga MX.

André Jardine: el entrenador del América tiene un arma muy poderosa, Televisa, además claro del buen desempeño de las Águilas en los torneos que disputa.