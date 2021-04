Jesús Angulo aprovechó un rebote en los linderos del área para conectar una gran volea con la que consiguió el empate parcial para Chivas ante Santos.

Las Chivas de Guadalajara siguen de capa caída en el Guard1anes 2021, aunque en esta ocasión no le alcanzó mas que para rescatar un empate en casa ante Santos Laguna gracias a un excelso gol de volea de Jesús Angulo.

Chivas, que venía de no tener actividad desde la derrota ante América, necesitaba el triunfo para meterse en puestos de repechaje ; no obstante, rescataron un empate que no les sirve de mucho, pues además los partidos que le restan serán complicados.

Error de Hiram Mier le costó el primer gol a Chivas

El encuentro entre Chivas y Santos era parejo hasta el minuto 31, cuando Hiram Mier cometió un tremendo error que al final le costó el primer gol al Rebaño Sagrado.

Y es que los jugadores de Chivas circulaban bien el esférico, pero cuando Mier quería apoyarse en un compañero, se resbaló y le regaló el balón a Jesús Ocejo, quien definió de buena manera ante Toño Rodríguez.

📹#NoTeLoPierdas

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! Jesús Ocejo definió perfectamente para darle a los “Guerreros” la ventaja.



Chivas 0-1 Santos#Guard1anes2021 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/8HaXb5zP7e — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 4, 2021

Gol de volea de Jesús Angulo le da el empate a Chivas

Víctor Manuel Vucetich, quien ha sido duramente criticado por sus resultados con Chivas, hizo varios cambios en el complemento, incluyendo la entrada de Jesús Angulo, quien al final le dio el empate al equipo rojiblanco.

Fue al minuto 75 cuando el 'Canelo' Angulo aprovechó un rebote en los linderos del área para conectar un tremenda volea con la que consiguió el tanto del empate en el Estadio Akron.

Antuna tuvo la victoria para Chivas

Las Chivas de Guadalajara cerraron con todo buscando el gol que les diera la ansiado victoria, la cual estuvo en la pierna derecha de Uriel Antuna, quien no pudo concretar una jugada clara que hubieran significado tres puntos de oro para el equipo.