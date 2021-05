Gignac escribió un emotivo mensaje de agradecimiento para el Tuca Ferretti, quien dejó de ser el entrenador de Tigres tras más de una década.

André-Pierre Gignac tardó varios días en dar la cara tras la eliminación del Club Tigres en el torneo Guard1anes 2021 y lo hizo con un par de mensajes, uno de ellos dedicado para Ricardo 'Tuca' Ferretti.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Gignac escribió un motivo mensaje de agradecimiento para el 'Tuca' Ferretti, quien dejó de ser entrenador de Tigres tras más de una década .

"Muchas gracias por la CONFIANZA!! Hay personas que te llevan a ser mejor, a sacar fuerzas en los momentos más difíciles para lograr cosas increíbles. Gracias TUCA" André-Pierre Gignac

Gignac mandó mensaje al Tuca @10apg

Tuca Ferretti, segundo mejor entrenador para Gignac

André-Pierre Gignac ha externado en más de una ocasión su gran admiración por Ricardo 'Tuca' Ferretti, a quien tiene en el Top-3 de sus mejores entrenadores.

Fue durante el Mundial de Clubes, con entrevista con Lucas Hernández, jugador del Bayern Múnich y su compatriota, donde dijo que Tuca es su segundo mejor entrenador, por encima de Marcelo Bielsa y solo detrás de Didier Deschamps.

"(Entrenador favorito) es Didier Deschamps al inicio fue complicado con él, pero después me llamó a la selección y es un ganador. De ahí el Tuca Ferretti, por la confianza. Hubo un momento donde estuve ocho partidos sin anotar y me dio su confianza, nunca me sacó de los partidos. El último es Marcelo Bielsa" André-Pierre Gignac

Gignac promete estar listo para el próximo torneo

Gignac no se olvidó de la afición de Tigres, a la que le mandó un mensaje de ánimo tras la dura eliminación del fin de semana pasado ante el Atlas.

El delantero francés aceptó que el equipo no logró ser el mismo tras su participación en el Mundial de Clubes, pero aseguró que trabajarán fuerte y estarán listos para afrontar el Apertura 2021 .

"Esta temporada de contrastes en donde después de una gran participación en QATAR no pudimos regresar el ritmo para la liguilla. No queda más que seguir trabajando con la nueva dirección y echarle todos los kilos, empezando por una gran pretemporada! Estaré listo, estaremos listos! Vamos @clubtigresoficial ! En las buenas y más en las malas! Aguanta @clubtigresoficial ! Ánimo raza"

André-Pierre Gignac