Gerardo Martino, ex técnico de la Selección Mexicana y hoy entrenador del Inter Miami, reveló el motivo por el que Carlos Salcedo no fue al Mundial de Qatar 2022 con el equipo.

Gerardo Martino sacó a la luz la verdadera razón por la que Carlos Salcedo ya no volvió a ser considerado en su proceso con la Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022.

En entrevista exclusiva para Fox Sports, el timonel del Inter Miami explicó porqué tomó la decisión de no llamar al central de Cruz Azul para reforzar la zaga del Tri en la justa mundialista.

“Salcedo mismo quedó fuera de la Copa del Mundo por cuestiones que no tenían que ver con lo futbolístico y charlamos en la previa, charlamos durante y charlamos en el post partido”, explicó tras su duelo en la Leagues Cup.

“Lo podemos hacer, mirarnos a la cara y tenernos respeto, en definitiva, por ahí va la cosa”, sentenció el estratega argentino que luego de su paso por el conjunto azteca, se enemistó con muchos en México.

Gerardo Martino en su paso por Selección Mexicana. (David Leah / David Leah)

Carlos Salcedo y las durísimas palabras que dijo acerca de Gerardo Martino tras su roce en Selección Mexicana

Carlos Salcedo habló previo a que Gerardo Martino llegase al Inter Miami sobre el roce que tuvieron en Selección Mexicana, y que pudo haber provocado su ‘veto’ de la escuadra azteca.

El Titán se había vuelto un pilar de la defensa del Tri luego de la llegada del Tata al equipo, pero después de pelearse con su auxiliar técnico, Jorge Theiler , el central de Cruz Azul no volvió a vestir los colores del cuadro nacional.

“Hablé con el auxiliar con el que tuve la discusión y me dijo que me conocía, pero sí siento que hubo mucho rencor. No tengo nada en contra de él y quiero tener una buena relación... no soy una persona mala que le vaya a voltear la cara”, explicó en junio para TUDN.

“Para mí, sí (actuó de mala fe) y tengo pruebas, pero no las revelaré. Hablé un par de veces con él (Martino) y me comentó que en su momento yo era mejor que los (jugadores) que estaba llamando”, sentenció.

Carlos Salcedo (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Cruz Azul: ¿Qué necesita para avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup?

Cruz Azul se complicó el pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup, luego de caer en los últimos minutos ante el Inter Miami de Lionel Messi y Gerardo Martino.

Sin embargo, sus posibilidades de entrar a los 16vos de final de la competencia, serían muy altas si los de Florida logran derrotar al Atlanta United en la jornada 2 del torneo.

Si esto llega a ocurrir, La Máquina necesitaría de un empate y una victoria en tanda de penales para avanzar, o bien; una victoria que lo ha sumar tres unidades.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok