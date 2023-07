Ozziel Herrera dijo que se siente muy ilusionado de llegar a Club Tigres, aunque sus declaraciones sorprendieron a todos, pues hace unas semanas había dicho que en realidad llegó en contra de su voluntad, pues quería permanecer en Atlas FC.

Tras ser presentado como nuevo fichaje de Club Tigres, Ozziel Herrera aseguró que siempre le hizo ilusión llegar al equipo felino, aunque eso se contradijera con sus declaraciones anteriores. Sin embargo, habló al respecto y aclaró que siempre deseó llegar al equipo.

“Por ahí he visto que se dicen cosas que no quería venir o algo así, pero a mí desde que me platicaron tuve la ilusión de llegar al equipo campeón, a un equipo grande, es una oportunidad que esperamos siempre”, dijo a los medios.

Asimismo, mencionó que se siente muy ilusionado por conseguir resultados y poder ser campeón con el cuadro regio nuevamente.

“Muy feliz, muy contento, ilusionado de llegar al equipo campeón. Muy motivado de competir y volver a salir campeones”, añadió,

Ozziel Herrera sobre su salida de Atlas FC

Cabe recordar, que semanas atrás Ozziel Herrera mencionó que no estaba seguro de que Atlas FC hubiera tomado la mejor decisión al venderlo.

“Pues sí, yo muy agradecido la verdad con toda la Fiel (porra del Atlas), siempre me apoyaron... lastimosamente sí, el equipo tomó esas decisiones, pero yo sé que se queda un gran plantel y van a poder dar grandes resultados también”, aseguró.

Es por eso, que muchos fans comenzaron a tundirlo por sus declaraciones, pero pocom después de arrepintió y dijo estar ilusionado.

Club Tigres y su debut en Leagues Cup

Club Tigres se prepara para hacer su debut en la Leagues Cup. Será el próximo miércoles 26 de julio a las 21:00 hrs . en contra del Portland Timbers.

Sin duda alguna, el cuadro felino y reciente campeón de Liga MX quiere hacer un buen papel en el torneo contra la MLS y falta muy poco para que entre en acción en el país vecino.

