Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) y Gerard Piqué, defensa central del Barcelona, acordaron el cobro de una cantidad millonaria de dinero por el cambio de sede de la Supercopa de España.

Este lunes 18 de abril se ha dado a conocer la información sobre el trato al que llegaron Luis Rubiales y Gerard Piqué a través de la RFEF para que el futbolista del Barcelona, recibiera una prima por la Supercopa de España en Arabia Saudita.

El acuerdo que firmado en 2019 para que el torneo se jugase en territorio de Arabia Saudita, se firmó hasta 2025, asegurándole a Piqué, socio en la negociación, 517 millones 768 mil 800 pesos mexicanos.

A través de audios el diario digital español, El Confidencial, ha ido develando la manera en la que actuaron en conjunto el jugador del Barcelona y el presidente de la RFEF.

En cada asunto, en cada cuestión, se priman los intereres particulares (de Tebas, de Rubiales, de empresas y comisionistas)

sobre el interés general, con la complicidad y el beneficio del Barcelona y a costa del Real Madrid.

¿Es ilegal el trato de Gerard Piqué y la RFEF con Arabia Saudita?

“Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites”.

Esas fueron las palabras de Luis Rubiales el 15 de septiembre del 2019 en una negociación redonda para la Real Federación Española de Futbol y Gerard Piqué, defensa central del Barcelona.

Piqué no recibió el dinero directamente de la RFEF, pues la empresa Sela, organización saudita que se encarga de la realización y gestión de eventos deportivos y culturales en Arabia, fue quien abonó el dinero a la cuenta del futbolista.

Por esa parte no hay nada ilegal en el movimiento, sin embargo, al tratarse de un jugador en activo de uno de los equipos participantes en LaLiga y la Supercopa de España, existen ciertos conflictos de interés sobre los demás clubes.

Escándalo en España: se filtraron audios del millonario acuerdo de Rubiales y Piqué para llevar la Supercopa a Arabia.



El pacto fue entre el presidente la Real Federación Española y Kosmos, la empresa del futbolista.



Kosmos; la empresa de Gerard Piqué que incursionó en el tenis profesional

Gerard Piqué incursionó en el tenis profesional con la empresa que posee para cambiar el formato de uno de los torneos más importantes de la Federación Internacional de Tenis.

A través de Kosmos, empresa de la cual es dueño, Piqué reinventó el formato de la Copa Davis para volverlo ‘un producto más agradable al consumidor’.

Los cambios en la Copa Davis incluyen una nueva sede para la fase de grupos del torneo, la cual se jugará en 4 ciudades en septiembre del 2022 en España.

El torneo que enfrenta a 16 países tiene pactado que las finales se jueguen del 23 al 27 de noviembre en sedes aún por confirmar.