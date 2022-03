Gerard Piqué lanza dardo tras victoria del FC Barcelona: “Estamos de vuelta”, escribió el jugador en su cuenta de Twitter.

Luego de la contundente victoria del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu los culés se han tomado un respiro al acumular su quinta victoria al hilo.

En ese sentido, Gerard Piqué no se quedó callado y celebró la victoria de una peculiar manera y mandó un fuerte mensaje que decía: “We are back (Estamos de vuelta)”.

Lo que desató miles de comentarios, pues el Barcelona efectivamente arrastra una buena racha y el propio Xavi Hernández mencionó que espera que el equipo siga así.

We are back. — Gerard Piqué (@3gerardpique) March 20, 2022

Shakira escribe mensaje a Gerard Piqué

La victoria del FC Barcelona causó furor en la familia de los futbolistas y la cantante Shakira fue parte de eso pues escribió emotivo mensaje a su esposo, Gerard Piqué.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!,” escribió.

Además compartió una foto haciendo con su dedos un número 4 que fue la cantidad de goles que anotó el Barcelona al Real Madrid.

Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

¡He dicho! pic.twitter.com/mYrvqs3EMa — Shakira (@shakira) March 20, 2022

Nota en desarrollo, más información en breve...