A través de un video difundido en sus redes sociales, Gerard Piqué, defensa del FC Barcelona, anunció su retiro del futbol.

Incluso, Gerardo Piqué afirmó que el partido que el FC Barcelona sostendrá el próximo fin de semana ante el Almería será su último juego como profesional .

El defensa central, surgido de la cantera culé, jugó en todos los eqiopos inferiores del Barça, pero tuvo su debut profesional como jugador del Manchester United FC de la Premier League de Inglaterra.

Al FC Barcelona regresó en el 2008, después de un año de estar con el Zaragoza FC y volver un añio más con los ingleses.

Con el cuadro catalán firmó el 25 del 2008 y nunca más se fue,v hasta ahora, catorce año después, cuando dice adiós, después de que ya no era muy considerado por el técnico Xavi Hernández, ni siquiera como cambio recurrente.

El adiós de Gerard Piqué

Gerard Piqué anunció que se retira como futbolista profesional y este sábado en el Camp Nou ante el equipo del Almería , jugará su último partido como profesional.

En redes sociales, el zaguero de 35 años, transmitió el siguiente mensaje: “Culés, soy Gerard. En estas últimas semanas y meses se ha hablado mucho de mí. Hasta ahora no he dicho nada, porque ahora soy yo el que va a hablar de mí”.

De inicio se pensaba que el nacido en Barcelona, daría declaraciones acerca de su rompimiento con la cantante colombiana, Shakira, pero no fue así, todo fue abolutamente futbolístico. “Como muchos de vosotros, soy del Barça desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde pequeño yo no quería ser futbolista, sino jugador del Barça”.

Desde niño, reiteró, su sueño fue jugador con los colores blaugranas: “Últimamente he pensado muhco en ese niño. En qué le hubiera dicho a Gerard, que cumpliría todos sus sueños, que llegaría al primer equipo del Barça. Que ganaría todos los titulos posibles. Que sería campeón de Europa y del mundo . Que jugaría al lado de los mejores de la historia . Que sería uno de sus capitanes, que haría amigos por siempre”.

El zaguero recordó todo lo que vivió como culé: “Hace 25 años que llegué al Barça, me fui y volví. El futbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo, vosotros culés lme lo han dado todo. Ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, es momento de decir: que este ciclo se ha cumplido”.

Indicó que su adiós es total, que no jugará en otro club: “Siemrpe he dicho que después del Barça no habría ningun otro equipo, y así será”.

Y anunció cómo será su adiós: “Este sábado será mi último partiodo en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más. Animaré al equipo y transmitiré mi amor al Barça a mis hijo, tal y como lo hizo mi familia conmigo”.

Claro, dijo que volverá: “Y ya me conoceis, tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca Barça, siempre”.

¡PIQUÉ ANUNCIA SU RETIRADA!



Este sábado será su último partido pic.twitter.com/q45CBLPNY9 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 3, 2022

Lo que ganó Gerard Piqué con el FC Barcelona

Gerard Piqué ganó varios trofeos defendiendo la camiseta del FC Barcelona, equipo del que se retirará el próximo sábado en el juego contra el Almería.

Títulos de Liga: 8.

Copa del Rey : 7.

: 7. Súper Copa de España.

Champions League: 3.

Súper Copa de Europa: 3.

Mundiales de Clubes: 3.

Con el Manchester United consigiuió lo siguiente:

Community Shiel: 1.

Premier League: 1.

Champions League: 1.

Además con la Selección de España fue campeón de Europa en el 2012 y campeón del mundo de Sudáfrica 2010.

