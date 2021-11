Gennady Golovkin tundió a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien aseguró no es el mejor boxeador libra por libra del mundo, además de que se dijo abierto a una tercera pelea contra el mexicano.

En entrevista col diario ‘Los Angeles Times’, el boxeador kazajo aseguró que no considera que, desde que peleó contra el mexicano, se haya convertido en el mejor del mundo.

“Depende de que lo que tomemos como criterio para eso. Después de mis peleas contra él, no creo que sea el mejor”, señaló el apodado ‘GGG’.

Sobre los rivales a los que el Canelo Álvarez venció en los últimos meses para unificar todos los títulos de peso supermediano, Gennady Golovkin no se mostró tan sorprendido.

Y es que para el peleador kazajo, el boxeador mexicano se ha enfrentado a boxeadores con el mismo perfil , lo que le parece es una “novela de la que ya está cansado”.

“Es como una novela, de la que todos estamos cansados”, dijo GGG sobre los últimos rivales del Canelo: Callum Smith, Avni Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant.

Gennady Golovkin también habló sobre la posibilidad de pelear por tercera vez ante el Canelo Álvarez, situación a la que se dijo completamente abierto.

El kazajo señaló que está completamente disponible para que se lleve a cabo la pelea; sin embargo, sabe que hay situaciones de contratos por parte de ambos pugilistas.

“Estoy abierto a ello, y siempre lo he estado. Seguramente sabes que hemos tenido contratos y obligaciones para una revancha, pero esa pelea no ha sucedido. Me siento extremadamente muy cómodo con lo que suceda”

Gennady Golovkin