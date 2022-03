Gennady Golovkin reventó al Canelo Álvarez, quien recientemente dijo que la posible tercera pelea entre ambos sería por un “tema personal”, lo cual no gustó al kazajo.

En entrevista para ‘The Sun’, Gennady Golovkin aseguró que “no hay mala sangre” de su parte y consideró al Canelo Álvarez como “poco profesional” por sus declaraciones.

“Eso es poco profesional, es demasiado bajo que un peleador describa su enfoque de una pelea de esa manera”, aseguró el peleador kazajo.

“En primer lugar, no hay mala sangre de mi parte, no me lo tomo como algo personal, pero él dice que sí, ¿dónde ha estado después de nuestra segunda pelea? Eso es poco profesional, es demasiado bajo que un peleador describa su enfoque de una pelea de esa manera”

Gennady Golovkin