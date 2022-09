Francesco Totti fue sincero y habló abiertamente sobre su depresión y el rompimiento con Ilary Blasi por infidelidad.

El exfutbolista italiano hablo para Corriere della Sera y contó que uno de los momentos más difíciles los vivió durante la pandemia.

Francesco Totti expresó que la pasó mal por el Covid-19 y por la muerte de su padre, quien lamentablemente falleció por dicha enfermedad.

“La verdadera crisis estalló entre marzo y abril del año pasado, pero hacía tiempo que sufría. Primero porque dejé de jugar y luego vino la muerte de mi padre por el Covid; también pasé yo el Covid fuertemente durante 15 días”, dijo.

En ese proceso, Totti aseguró que su exesposa no estuvo presente y le comenzaron a llegar los rumores de infidelidad.

Pero fue hasta que revisó su celular, que se dio cuenta que los señalamientos eran reales.

“En septiembre del año pasado que me empezaron a llegar los rumores: mira, Ilary tiene otro. Efectivamente, más de uno”, aseguró.

Francesco Totti narra cómo conoció a su nueva novia

Asimismo, Francesco Totti confesó que luego de pasar por un episodio de depresión y enterarse de la infidelidad de su entonces pareja, conoció a Noemi Bocchi, su nuevo romance.

“Ha habido rumores en el pasado, en ella y en mí, pero en realidad eran rumores; aquí estaba la evidencia, los hechos. Y eso me llevó a la depresión. Fingí que no pasaba nada, pero ya no era yo, era otra persona. Salí con Noemi”, agregó.

Además, dijo que su historia con Noemi comenzó antes de que Ilary, su exesposa saliera con otros hombres.

“Solíamos pasar el rato como amigos. Luego, después del Año Nuevo, se convirtió en una historia. Ilary salió con otros hombres antes de que naciera mi historia con Noemi”, concluyó.

