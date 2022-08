La novela de Paul Pogba aún no llega a su fin y el drama continúa y es que el futbolista habría sido extorsionado por su propio hermano.

Y es que, de acuerdo con autoridades francesas, Paul Pogba habría sido extorsionado por su hermano, Mathias Pogba, y amigos de la infancia.

Dicho grupo de personas le pedían alrededor de 262 millones de pesos, pues argumentaban que nunca los apoyó cuando se convirtió en la estrella que es hoy en día.

Incluso, el futbolista habría sido intimidado por dos sujetos que lo amenazaron con armas de fuego y entregó alrededor de 20 millones de pesos como adelanto a la cantidad que le habían pedido.

Paul Pogba y las amenazas en su contra

La investigación sigue en curso pero la pelea entre Paul Pogba y su hermano Mathias sigue latente.

Tanto que incluso Mathias publicó en redes sociales que iba a hacer fuertes revelaciones sobre su hermano Paul y Kylian Mbappé.

Sin embargo, Paul Pogba respondió con una demanda y Mathias replicó por lo que la disputa legal sigue en pie.

Mathias Pogba y las revelaciones contra su hermano

Mathias Pogba escribió un extenso mensaje a través de su cuenta de Twitter donde asegura que su hermano habría apelado a la brujería para lesionar a Mbappé.

“Kylian, ¿ahora entiendes? No tengo nada negativo en tu contra, mis palabras son para tu bien, todo es cierto y comprobado, el marabú se sabe!...¡nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti!”, escribió.

Además, Mathias le recriminó a Paul que lo abandonó cuando estuvo cerca de morir; aseguró que el futbolista no es inocente.

No se trata de dinero: Me implicaste a pesar mío, casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huía y quieres hacerte el inocente

