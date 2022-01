Flavio Azzaro, periodista argentino, revienta a la Liga MX por culpa del Club Chivas, equipo que recién perdió por 2-1 ante CF Pachuca con un insólito autogol incluido.

Fue en YouTube donde Flavio Azzaro, periodista argentino que ha criticado a México en diversas ocasiones, reventó al Club Deportivo Guadalajara (Chivas) y en general al futbol nacional.

Y es que, en el citado encuentro, Raúl Gudiño, portero de las Chivas, dejó ir una pelota de manera inverosímil luego de que el defensa Gilberto Sepúlveda la retrasara hacia la portería.

Tal hecho convocó las burlas y descalificaciones de Flavio Azzaro, quien tundió a Raúl Gudiño debido a que, pese a su error, todavía se dio el lujo de reírse.

Además, afirmó que a los jugadores mexicanos les hace falta más “pasión”, pues, según su consideración, “no son calientes”.

“La carita del arquero, es como que se ríe. No se preocupan, como que están todo el tiempo actuando que quieren ser algo que no son. No son calientes, no son apasionados, son graciosos. Se ríe, si esto pasa en el futbol argentino, el arquero se pega en la cabeza contra el palo, el arquero se ríe”. Flavio Azzaro

Flavio Azzaro (Instagram Flavio Azzaro)

A Flavio Azzaro le molesta que la Liga MX se compare con Argentina

Flavio Azzaro también criticó que la Liga MX se compare permanentemente con la Argentina, siendo que, según él, existen bastantes diferencias.

En algún momento de su perorata, el periodista argentino puntualizó que sus insultos no eran contra el pueblo mexicano , sino en contra del futbol que se practica en nuestro país.

Asimismo, Azzaro pidió a los directivos mexicanos que “inviertan plata” en mejorar los campos de juego a fin de que no ocurra lo que pasó con Raúl Gudiño, a quien le saltó la liebre previo al autogol.

“Los mexicanos son tan ingenuos para el futbol. Y se la pasan comparando con Argentina, como si fueran potencia. Si no fuera por la plata de dudosa procedencia, no iría nadie, el futbol mexicano es un desastre… deberían invertir en arreglar los campos de fuego” Flavio Azzaro

Flavio Azzaro advierte que la MLS “se va a comer” a la Liga MX

En el mismo sentido, Flavio Azzaro advirtió que la MLS de Estados Unidos no tarda en “comerse” a la Liga MX dado que allá están fichando buenos jugadores.

“Les diré algo a los mexicanos. Se los come la MLS. Antes no tenía sentido ir a Estados Unidos, pero de a poco empieza a tener más jerarquía. Están cada vez más cerca del papelón”, afirmó el periodista argentino.

Cabe señalar que Flavio Azzaro ha comparado a los equipos mexicanos con El Chavo del 8, y también ha dicho que el futbol nacional “es una cagada”.

También al CF Pachuca le tocó crítica de Flavio Azzaro

Flavio Azzaro no dejó títere con cabeza, pues también cargó contra el CF Pachuca por tener números “extraños”.

Recordemos que en sus dorsales, el CF Pachuca ostenta números como “06″ y “07″ , lo que molestó al periodista argentino.

“¿Por qué se ponen el 06, el 07 en los dorsales? No lo puedo entender. Esas cosas del futbol mexicano me ponen de cabeza. ¿De dónde salen estas cosas?, ¿por qué generan todo el tiempo para ser el hazmerreír? No hace falta el cero, es seis y siete”, sentenció.