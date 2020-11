El argentino arremetió contra el futbol de su país por menospreciar al balompié mexicano.

Matías Almeyda tiene un cariño muy especial por el futbol mexicano y muestra de ello son las declaraciones que hizo para defenderle de las constantes críticas que recibe de otros lugares, como de su propio país, Argentina.

El 'Pelado' se mostró molesto con los críticos de su país con la Liga MX y ahora con la MLS, liga donde dirige al San José Earthquakes , pues considera que todos se creen opinólogos, más con el futbol mexicano, el cual señaló le "da de comer" al futbol sudamericano.

"Hace 30 años que estoy en el futbol y me aburre escuchar siempre lo mismo, criticar a alguien, son todos opinólogos. Menosprecian el lugar donde trabajo. Cuando estaba en México hacían lo mismo, cuando México es el que le da de comer a todo Sudamérica a nivel futbolístico", indicó.

Defiende a México 🗣



"Son todos opinólogos. Menosprecian el lugar donde trabajo. Cuando estaba en México hacían lo mismo, cuando México es el que le da de comer a todo Sudamérica a nivel futbolístico".



-Matías Almeyda sobre la críticas sudamericanas hacia la Selección Mexicana. pic.twitter.com/HVKqHHedNi — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) November 24, 2020

Almeyda tuvo una muy buena etapa con las Chivas de Guadalajara, equipo al que salvó del descenso y con el que ganó prácticamente todo lo que disputó.

Almeyda no volvería a dirigir en Argentina

Al ser cuestionado sobre si algún día regresaría a dirigir al futbol de Argentina, Matías Almeyda señaló que es una locura, por lo que por el momento se encuentra feliz en San José.

"Yo quiero estar lejos de la locura, quiero vivir mi vida en paz. Por soportar tanta locura muchos entrenadores han terminado enfermos, yo no quiero ser de esa parte; yo quiero disfrutar el futbol, yo amo el futbol", señaló.

Pero la opinión cambió un poco cuando le tocaron el tema de la Selección Argentina, a la cual iría sin dudarlo: "Volvería nadando si me llaman de la selección, es algo que me he propuesto desde hace ya bastante tiempo pero nunca he estado en la lista. Hoy hay un entrenador y lo banco a muerte, pero sería muy lindo si se llegara a dar", finalizó.

Actualmente, Almeyda dirige al San José Earthquakes, equipo que hace un par de días quedó eliminado de los playoffs de la MLS. Se espera que siga con el equipo de California, aunque en las últimas horas su nombre ha sonado como entrenador de Rayados ante la inminente salida de Antonio Mohamed.