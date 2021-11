La Federación Mexicana de Futbol apelará la sanción que la FIFA le impuso la semana pasada por el grito homofóbico que se escuchó en los partidos eliminatorios.

Yon de Luisa, presidente del organismo, fue quien reveló este miércoles que el documento de apelación ya se está preparando para mandarlo a la FIFA con la intención de reducir la sanción.

“Meteremos una apelación y el partido está pospuesto hasta que la comisión de apelaciones dictamine el caso. Estamos corriendo nuestro curso en el proceso de apelaciones y nada más que no teníamos la urgencia de Panamá y lo tendremos hasta enero. Se trabaja, todavía no entraremos a detalles. No se ha entregado el documento definitivo”

Yon de Luisa. Presidente Federación Mexicana de Futbol