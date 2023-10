La Selección Mexicana compartió a través de sus redes sociales una conmovedora historia, de una fanática que padece diabetes y está muy cerca de perder la vista, pero tenía el sueño de conocer a Chucky Lozano.

Y es que, la aficionada viajó miles de kilómetros, desde Anchorage Alaska hasta Filadelfia, en donde la Selección Mexicana se medirá ante Alemania este martes en el Lincoln Financial Field.

Acompañada de su hija, la fan comentó que nunca se perdía los partidos del Tricolor y siempre los veía por televisión, además de tener un cariño especial hacia un jugador, se trata de Chucky Lozano.

Su hija contó que su madre padece diabetes de muchos años y en su lista de deseos estaba el poder conocer a los jugadores de la Selección Mexicana y le ayudaron a cumplir el sueño luego de viajar por tantas horas.

“Es un sueño de mi mamá, poder verlos en persona; es, como se dice aquí en Estados Unidos, su bucket list y estoy aquí para cumplir su bucket list. Mi mamá no se pierde ningún juego”, refirió. “Mi mamá tienen diabetes, pero ya está avanzada de muchos años”, dijo.

😭 ¡Qué historia! 👏🏻



Una Incondicional soñaba con conocer a @HirvingLozano70 antes de perder la vista por enfermedad...#VamosTodos a ver qué sucedió. 👇🏻 pic.twitter.com/MEcRqh35yO — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 17, 2023

Fan cumple su sueño de conocer a Chucky Lozano

Asimismo, la aficionada le dijo algunas palabras de aliento al Chucky Lozano, pues aseguró que es muy bueno para jugar. Por otro lado, explicó parte de su condición, la cual le está afectando la vista.

“Chiquito, pero peleonero y bueno para jugar... Gracias a mi hija, quien pagó el boleto. Tengo en este ojo (izquierdo)...Lo perdí porque en México tenía los alambres para conectar la luz, se me zafó uno y me pegó en el ojo, me acababa de bañar. Lo perdí”, añadió.

En cuanto Chucky Lozano se acercó, la fan le dio un abrazo, lo animó para el partido contra Alemania y se tomó un par de fotos con él.

“¿Cómo no voy a ver? Estos cabrones me lo traen a chingazos. ¡Chucky, no te dejes! No te vayas a dejar mañana (hoy) eh; no dejen que se arrimen a la portería. Aunque te den tus chingazos, pero no te dejes”, sentenció.

Selección Mexicana vs. Alemania: ¿Dónde ver?

La Selección Mexicana tendrá un gran reto este martes cuando enfrente a Alemania, equipo que trae a la mayoría de sus grandes figuras.

Partido: México vs Alemania

Sede: Lincoln Financial Field

Fecha: martes 17 de octubre

Hora: 18:00 horas tiempo de la Ciudad de México

Dónde ver: TUDN, Azteca 7, VIX

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok