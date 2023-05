Julio César Chávez reconoció las capacidades de Canelo Álvarez, pues aseguró ques es un gran peleador con una carrera consolidada.

Y es que, en entrevista con Hugo Sánchez, Julio César Chávez respondió a las comparaciones que han surgido entre él y en Canelo Álvarez.

Sin embargo, el histórico pugilista fue muy claro y aseguró que cuando alguien lleve 90 peleas invicto, podrían compararlo con él.

“No vas a ver a otro peleador que llegue a 90 peleas invicto, con eso te digo todo. Cuando veas un peleador que llega a 90 peleas entonces sí compáralo conmigo. Cualquier peleador mexicano de la historia podrá ganar ocho, 10 campeonatos del mundo, pero que llegue a 90 peleas invicto... Cuando esté así me dices quién es el mejor”, dijo.

No obstante, aseguró que así Canelo gane 100 títulos , no volverá a haber otro Julio César Chávez en la historia del deporte mexicano.

“Cuando esté así me dices quién es el mejor. No va a haber otro Julio César Chávez, así Canelo gane 100 títulos no va a haber otro Julio César Chávez”, agregó.

Canelo Álvarez ante John Ryder (Captura de Pantalla)

Julio César Chávez elogia a Canelo Álvarez

Por otro lado, Julio César Chávez elogió a Canelo Álvarez y mencionó que era un gran peleador y se ha levantado a pesar de las críticas en su contra.

“Canelo para mí es un peleadorazo, es un peleador que nadie le ha regalado nada. Siempre habrá críticas, aquí el único pecado con Saúl es que hay mucha gente negativa que le tira mucho”, aseguró.

Julio César Chávez defiende a Canelo Álvarez

Julio César Chávez también defendió a Canelo de las críticas pues aseguró que en su mayoría son mexicanos los que lo critican y comparan incluso con otros mexicanos.

“Mucho mexicano que le tira mucho, dicen que no agarra al peleador que debe de agarrar, pero críticas siempre va a haber y las comparaciones también siempre van a haber”.

