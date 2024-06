Hace unas semanas se anunció que Miguel Piojo Herrera sería la nueva incorporación de Fox Sports y, desde entonces, el ex director técnico de los Xolos de Tijuana ha dado mucho de qué hablar.

Miguel Piojo Herrera se unió al equipo de comentaristas de Fox Sports luego de no salir de Xolos de Tijuana al no lograr los resultados esperados con el equipo de la frontera.

Desde su llegada a la cadena deportiva, el ex seleccionador de México no ha tenido empacho en expresar lo que piensa de una manera grosera y hasta vulgar, pues se la pasa diciendo groserías en la televisión.

El último desplante de Miguel Piojo Herrera se dio con Fernando Cevallos, desatando la furia de un ex comentarista de Fox Sports, quien arremetió contra el ahora analista.

¿Qué pasó entre el Piojo Herrera y Fernando Cevallos?

Miguel Piojo Herrera no pudo controlar su temperamento y terminó insultado a Fernando Cevallos en pleno programa de Fox Sports.

No es la primera vez que Miguel Piojo Herrera y Fernando Cevallos se enfrascan en una discusión, pero ahora, el ex director técnico de los Xolos de Tijuana insultó al periodista.

“Ya está el que salió, no seas tonto, Quiñones salió, a Fidalgo lo pones un poco más arriba o juegas con tres: por derecha Chiquito, por izquierda Fidalgo, juegas con un tipo libre y dos arriba. Si no te da la cabeza para pensar eso, no es problema mío”.

Miguel Herrera diciéndole “pedazo de tonto” a Fernando Cevallos.



JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/Zlqwgd6pXj — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) June 29, 2024

Ex comentarista de Fox Sports revienta al Piojo Herrera

Un ex comentarista de Fox Sports se fue con todo contra Miguel Piojo Herrera y en especial contra los directivos de la televisora por permitir que el ex entrenador de Xolos de Tijuana insulte a sus compañeros en vivo.

“Qué cagado que conmigo armaron un teatro, que el director de producción entró gritando al estudio pretendiendo regañarme, que al día siguiente el vicepresidente me llamó por teléfono bien decepcionado y, que todo esto vino precedido de un ‘eres corto de pensamiento, un frustrado’”, dijo Emilio León sobre el show de Miguel Piojo Herrera en Fox Sports.

“Esa pinche empresa no tiene control y deja que sus favoritos digan y hagan lo que les plazca. Quiero ver quién de los “ejecutivos” le dice siquiera algo al Piojo. Por cosas de este estilo terminé odiando ese canal y a los asnos que lo manejan”, agregó.