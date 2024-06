Desde su regreso a la televisión con Fox Sports, Miguel Herrera ha protagonizado varias discusiones que han subido de tono y en esta ocasión el exdirector técnico de Xolos llamó “pedazo de tonto” a uno de sus compañeros mientras estaba al aire.

Miguel Herrera explotó en la emisión más reciente del programa estelar de Fox Sports, La Última Palabra, luego de que uno de sus compañeros planteó la pregunta de si Erick Sánchez debía de ser titular con América luego de que se anunció su llegada al equipo.

Ya sea fuera o dentro de la cancha, el Piojo sigue dando de que hablar en el futbol mexicano y desde su regreso a la tv no ha dejado de acaparar los reflectores.

Miguel Herrera llama “pedazo de tonto” a compañero de Fox Sports

Miguel Herrera y el periodista de Fox Sports, Fernando Cevallos, volvieron a tener una acalorada discusión en el programa La Última Palabra debido a que el periodista le pidió al Piojo que le explicara a quién sacaría del once titular del América para meter al Chiquito Sánchez.

A pesar de que el Piojo Herrera mencionó que no importaba quien saldría del once titular del América para dar paso al mediocampista mexicano, el periodista de Fox Sports le exigió que explicara los cambios que haría puesto que él era director técnico, cosa que no fue del agrado de Miguel.

“Ya está el que salió, no seas tonto, Quiñones salió, a Fidalgo lo pones un poco más arriba o juegas con tres: por derecha Chiquito, por izquierda Fidalgo, juegas con un tipo libre y dos arriba. Si no te da la cabeza para pensar eso, no es problema mío…”.

Miguel Herrera diciéndole “pedazo de tonto” a Fernando Cevallos.



JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/Zlqwgd6pXj — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) June 29, 2024

No es la primera vez que el exdirector técnico de Xolos explota contra el comentarista y ya van varias veces en las que el estratega le echa en cara que él sí ha estado en el terreno de juego y no solamente criticando desde una silla.

Así incluiría Miguel Herrera a Erick Sánchez en la media cancha del América

Miguel Herrera comentó en el programa de Fox Sports, que él jugaría con cuatro mediocampistas y dos puntas.

Jonathan Dos Santos jugaría clavado como contención, mientras que Álvaro Fidalgo jugaría por izquierda, Chiquito por derecha y Diego Valdés jugaría libre por detrás de dos delanteros, de acuerdo con lo mencionado por el Piojo.