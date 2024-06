Ahora que el Piojo Herrera ya no dirige en la Liga MX, nos ha dejado conocer su faceta en la televisión. Como esta vez que se burló de Oswaldo Sánchez.

Y es que estos dos, Piojo Herrera y Oswaldo Sánchez comparten cosas en común. Los dos son exjugadores de la Liga MX y ahora trabajan en una televisora.

Aunque el Piojo Herrera está en Fox Sports y Oswaldo Sánchez en Televisa. De hecho este último ha tomado protagonismo en varios programas como La Jugada.

Aunque, el exportero de Chivas estuvo en medio de las críticas por estar tomando alcohol y parecer estar pasados de copas en vivo, junto con el Kikin Fonseca. Tal vez es parte del contenido de Televisa.

Captan al Piojo Herrera burlándose de Oswaldo Sánchez y sus alineaciones

Pero bueno, ahora sí veamos qué dijo el Piojo Herrera sobre Oswaldo Sánchez sobre su forma de dar las alineaciones.

Pero antes tenemos que conocer el contexto. Oswaldo Sánchez en las transmisiones de los partidos presenta las formaciones como: 1-4-3-3. Es decir, siempre dice que se debe de contar al arquero también.

Por eso mismo, Piojo Herrera se burló de él: “Oswaldo siempre dice 1-4-4-2…Digo espérame, el 1 no se nombre, en el futbol no lo nombramos porque es el único lugar que no puedes poner 2. En la defensa puedes jugar con 2, 3, 5 o con 1. Pero en la portería solo juegas con uno”

“Entonces Oswaldo dice: no, es que no toman en cuenta al portero. Como no lo voy a tomar en cuenta si es el más valioso del equipo, pero no lo voy a estar nombrando si no puedo poner más”, comentó Miguel Herrera

JAJAJAJA el Piojo Herrera burlándose del infumable Oswaldo Sánchez 😂pic.twitter.com/F8BHzgtSAE — A lo Atlas (@aloatlas) June 22, 2024

La nueva faceta del Piojo Herrera en la televisión y su nueva polémica

Como ya vimos, Piojo Herrera ahora es parte de Fox Sports. Tan solo lleva unas semanas en la televisora de Periférico y ya junto algunas polémicas. Aunque no como las de Oswaldo Sánchez.

Resulta que, el Piojo Herrera ya tuvo una fuerte discusión con Fernando Cevallos, otro personaje controversial.

El debate comenzó por la Selección Mexicana antes de que jugara con Jamaica en la Copa América. Cevallos le dijo algo al Piojo Herrera que inmediatamente saltó: “Nada más mañana no cambiemos el discurso, en el caso que se dé una sorpresa”.

El exentrenador de Xolos contestó: “Yo no soy como tú, no soy como tú que sales diciendo una cosa y ayer dijiste otra. Yo siempre he dicho lo que tengo que decir y, hoy, para mí México va a ganar y, si no, analizaremos por qué perdió”.