Estadio Azteca: El proyecto de remodelación irá a consulta de acuerdo con Claudia Sheinbaum

El proyecto Estadio Azteca va a consulta, reiteró la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

No es la primera vez que Claudia Sheinbaum habla del trabajo de remodelación que se planea hacer al Estadio Azteca, que recibirá algunos partidos de la Copa Mundial de FIFA en el 2026.

Sheinbaum Pardo volvió a mencionar que los ajustes que se planean para el Estadio Azteca se consultarán a la ciudadanía antes de ponerlos en marcha.

“Es un proyecto que presentan adentro y no haremos nada si la gente no está de acuerdo, es importante escuchar y ver la opinión de la gente sobre si se necesita modificar y si no, no se llevará a cabo, y si sí, habrá que ver cómo, pero nunca vamos a actuar en contra de la gente”, mencionó.

La Jefa de Gobierno de la capital del país además agregó que: “Por eso dijimos que habrá consultas públicas donde se conozcan las cosas, se opine y a partir de ahí que juntos tomemos una decisión”.

El poner una consulta para realizar este proyecto no es novedad, pues la misma Sheinbaum en noviembre del 2021 mencionó también que lo platicarían con la gente para tomar una decisión conjunta .

“Como lo hemos dicho, lo que se va a hacer es una consulta y las modificaciones que requiera el proyecto”, dijo luego de una visita de personal de la FIFA, que vino a México para supervisar el Coloso de Santa Úrsula.

Clasificacion Mundial de la CONCACAF camino a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en el Estadio Azteca (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Vecinos del Estadio Azteca protestan

En aquel mes (noviembre), mientras en el estadio se realizaba la supervisión, en las inmediaciones del Estadio Azteca, vecinos del inmueble, de la Alcaldía Coyoacán, protestaron en contra del proyecto, pues dejaron ver que con las modificaciones tendrían problemas con servicios en sus casas.

Ante esto, Claudia Sheinbaum ha reiterado en hacer la consulta previa a los trabajos en el inmueble de Santa Úrsula.

La Copa del Mundo podría jugarse cada 2 años (ERIC ALONSO / MEXSPORT)

Copa Mundial de Futbol 2026

Junto a Estados Unidos y Canadá, México recibirá algunos encuentros de la Copa Mundial de la FIFA en el 2026.

Las tres sedes elegidas para albergar estos partidos son el Estadio Azteca, el Estadio Akron (Chivas en Jalisco) y el BBVA (Rayados en Nuevo León).

Estadio Azteca, tres veces mundialista

Será en el 2026, es decir, en cuatro años, que el Coloso se convertirá en tres veces mundialista, luego de haber recibido los Mundiales de 1970 y 1986, donde vio consagrarse a las figuras de Pelé (Brasil) y Maradona (Argentina).