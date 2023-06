Carlos Vela regresó este miércoles a canchas mexicanas para jugar contra el Club León de la Liga MX, y tras el empate en el marcador, su esposa reventó al futbol mexicano cuestionando si la integraban jugadores o luchadores.

La esposa de Carlos Vela, ídolo del LAFC, publicó en sus redes sociales una historia en la que aparece una imagen del estadio del Club León, acompaña de dos emojis con los que cuestionó y reventó a la Liga MX.

En dicha publicación, Saioa Cañibano escribió “Jugadores o luchadores”, junto a los emojis de una carita pensativa y una mano con el pulgar hacia abajo en señal de reprobación.

¿Cómo le fue al LAFC de Carlos Vela contra el Club Léon?

La reacción de la esposa de Carlos Vela en la que revienta a la Liga MX se dio después de que el LAFC en el que juega su pareja, cayera 2-1 con el el Club León , en el juego de ida de la Concachampions 2023.

En ese cotejo, Carlos Vela no tuvo mucha participación, situación que al parecer no le agradó mucho a su esposa, quien intentó culpar al juego ríspido del Club León que el futbolista mexicano no luciera.

Así fue como la esposa de Carlos Vela decidió hacer una analogía curiosa entre el futbol que se juega en la Liga MX, y los protagonistas de otro deporte espectáculo de arraigo en México, como lo es la lucha libre.

“Jugadores o luchadores” fue el cuestionamiento directo de la esposa de Carlos Vela, futbolista formado en México, pero que nunca ha jugado en la Liga MX.

¿Quién es la esposa de Carlos Vela que reventó a la Liga MX?

Saioa Cañibano es la esposa de Carlos Vela que reventó a la Liga MX al comparar a sus jugadores con luchadores, debido a su juego rudo.

Cañibano es nacida en San Sebastián, España, lugar en el que su ahora esposo Carlos Vela vivió durante varios años mientras jugaba para la Real Sociedad.

En aquella época, la hoy esposa de Carlos Vela era reportera deportiva para un medio local.

Carlos Vela y Saiao Cañibano no hicieron pública su relación de inmediato, pero tras revelar la identidad de su pareja, el futbolista mexicano comparte más fotografías familiares.

