Lamentablemente, las mujeres todavía tiene que enfrentar varios obstáculos en el futbol femenil profesional; unos de ellos el sexismo y el machismo que existe en algunos clubes.

Tal es el caso de Alice Pignagnoli, jugadora del Lucchese, equipo que juega en la Serie C de Italia, y quien fue echada de su equipo debido a que embarazó.

Alice Pignagnoli relató en su cuenta de Instagram el calvario que ha vivido gracias a la hostilidad de Lucchese.

“Primero me pidieron que devolviera el material deportivo a pesar de mi contrato hasta final de temporada, luego que liberara mi lugar para dormir y me echaron del equipo sin decir una palabra”, escribió.

Asimismo, se quejó de que el equipo de la Serie C de Italia no le haya dado explicaciones: “Si realmente era necesario excluirme, y no entiendo por qué, al menos podrían decir algo, ya que juegue dos meses para ellos y cumplí con mi parte”.

Me sentí como un juguete viejo que había que tirar: Alice Pignagnoli

Alice Pignagnoli continuó describiendo su sentir en la publicación que hizo en Instagram, donde reveló haberse etiquetado como un “ juguete viejo ” debido a la actitud del Lucchese.

“Han sido meses difíciles… encontrarme con un club hostil como el Lucchese, que me perjudicaba como mujer, madre y deportista, me creó una herida profunda. Me sentía sola, inútil, incapaz, un juguete viejo que había que tirar”, señaló.

Aunque eso sí, aclaró que sus compañeras y el cuerpo técnico sí que la trataron de manera digna, no así la directiva del conjunto perteneciente a la Serie C.

“El entrenador y las chicas fueron fantásticos, pero el club me dijo que ya no me pagarían a pesar de lo que estaba escrito en el contrato y poco a poco me empezaron a excluir del equipo”, afirmó.

Alice Pignagnoli será madre por segunda vez

Vale decir que es la segunda vez que Alice Pignagnoli vive un embarazo como futbolista profesional. Sin embargo, en su momento el Cesena le dio todas las facilidades para seguir con sus sueños deportivos.

“El club Cesena me trató como un ser humano, me dijeron que para ellos yo era una jugadora importante y que si quería podía quedarme cerca del equipo”, recordó.

Por último, la portera de 34 años se dijo abierta a seguir en activo una vez que nazca su segundo hijo.

“Estoy disfrutando de mi embarazo, luego veremos si alguien quiere darle una oportunidad a una mamá. Quién sabe si habrá un club que tenga la fuerza para ofrecerme un contrato”, sentenció.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok