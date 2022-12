Kylian Mbappé mostró que está listo para ser no solo el gran crack de Francia sino su líder absoluto. Esto a través de un discurso que pronunció en la Final de Qatar 2022.

Fue en el medio tiempo cuando Kylian Mbappé pronunció su discurso. A esas alturas Francia perdía 2-0 ante Argentina.

El astro de 24 años arengó a sus compañeros con fuertes palabras, incluso pidió que se dejaran de hacerse los tontos.

“Es una final de la Copa del Mundo. Es el juego de toda la vida. No podemos hacerlo peor. Ellos marcaron dos goles. Volvemos al campo, dejamos de hacernos los tontos, vamos para adelante. A poner más intensidad”, dijo.

Discurso de Kylian Mbappé surte efecto

Vaya que el discurso de Kylian Mbappé en el medio tiempo de la Final de Qatar 2022 surtió el efecto deseado, pues la Selección de Francia reaccionó.

Y es que el final de su arenga fue demoledor: “¡Es la final de la Copa del Mundo! Ya está, marcaron dos goles, estamos abajo. ¡Podemos levantar!”.

Cabe señalar que también Didier Deschamps, entrenador de la Selección de Francia, tuvo palabras similares para sus jugadores.

“Chicos, les digo sin enfadarme. ¿Saben cuál es la diferencia? Es que ellos están jugando una puta final del Mundial. Y nosotros, no jugamos”, aseveró el DT.

Y agregó: “Tenemos calidad, esta fuerza de carácter. Me gusta, me encanta. No perdamos eso. Todo fue muy rápido. Hay que creer en ello hasta el final”.

Madera de líder, Mbappé tiene todo para ser el mejor. pic.twitter.com/g13UrOkQ1r — ⭐️ Pedro Antonio ⭐️ Flores ⭐️ (@hagala_) December 21, 2022

Kylian Mbappé prescinde de sus vacaciones

Una muestra del profesionalismo y hambre de Kylian Mbappé es que no tomó vacaciones y de inmediato este 21 de diciembre reportó con el Paris Saint Germain.

Sin lugar a dudas, por todo esto muchos consideran que Mbappé es el gran heredero de gente como Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi.

