El mexicano Erick Gutiérrez encendió las alarmas de la prensa deportiva debido a unos misteriosos mensajes, que parecían un anuncio para su salida de PSV.

Gutiérrez primero publicó “ Muchas gracias por todo PSV”, parecía su despedida.

Después sólo twitteó el emoji de un reloj de arena, es decir, faltaban algunos minutos para alguna noticia importante.

Finalmente el PSV se encargó de informar que todo se debía a una renovación de Erick Gutiérrez con el equipo de la Eredivisie.

Erick Gutiérrez se queda en el PSV

El PSV anunció que el mexicano Erick Gutiérrez renovó su contrato con el equipo neerlandés, mismo que concluía en septiembre de 2023.

“El 30 veces seleccionado mexicano y uno de los máximos protagonistas de la victoria de este martes firmó su permanencia en Eindhoven hasta mediados de 2025 ″ se lee en el comunicado.

Gutiérrez llegó al PSV procedente del Club Pachuca, por un momento fue compañero del Chucky Lozano.

Primeras palabras de Gutiérrez tras renovar con el PSV

“Hola amigos del PSV estoy muy feliz de renovar mi contrato y quedarme mucho más rato con ustedes”, dijo el jugador de 27 años de edad.

“Si me siento importante he tenido muchos minutos, pude ayudar con goles importantes creo que me gusta” comentó Erick en una entrevista con el equipo.

Gutiérrez firmó su renovación un día después del juego ante el Mónaco, donde el mexicano se hizo presente con la segunda anotación del partido y así ayudar a la victoria.

“Ayer fue una noche especial para todos, me tocó hacer un gol y cuando anotó goles los festejo al máximo con mucha pasión”, comentó.

“El ambiente que había con los fans creo que era increíble y fue un gran momento ayer”, concluyó Erick Gutiérrez.

Números de Erick Gutiérrez en el PSV

Erick Gutiérrez comenzó su aventura en el futbol europeo en 2018 a lo largo de estos años ha disputado el torneo local Eredivisie, Champions League, Europa League, Conference League.

99 partidos disputados

8 goles

9 asistencias

5 mil 786 minutos jugados

