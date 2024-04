Se acaban de revelar los audios del VAR del partido Club América vs Deportivo Toluca para explicar por qué el árbitro no marcó un penalti a favor de los Diablos Rojos.

El día sábado 13 de abril, el Club América derrotó 5-1 al Deportivo Toluca en la Jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga MX y como era de esperarse hubo polémica sobre un penalti que no fue marcado en contra del América.

En el minuto 35 de la primera mitad del partido, los jugadores del Deportivo Toluca señalaron que hubo una mano por parte del americanista Javairo Dilrosun pero después de revisar la jugada en el VAR, el árbitro dijo que no había penalti.

Y así, tras finalizar el encuentro, el Club América se puso en la cima de la tabla general del Clausura 2024 de la Liga MX con 32 puntos y el Deportivo Toluca quedó por debajo del equipo azulcrema con 29 puntos.

¿Por qué no se sancionó el penal en contra del Club América?

La Comisión de Árbitros reveló en sus redes sociales los audios del VAR sobre el penalti en contra del Club América en el partido contra el Deportivo Toluca en la Jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga MX.

En los audios explican por qué no se sancionó el penal en contra del Club América y la razón fue porque la mano del defensa, Javairo Dilrosun, no se encontraba en posición de riesgo cuando el balón tocó su mano dentro del área.

“Si el balón no golpease en dicho brazo golpearía en el cuerpo de dicho defensor, por lo que no se debe sancionar en mano en esta acción ya que no amplía el volumen de su cuerpo y está justificada por esta acción en concreto, si el balón hubiese contactado el brazo izquierdo del jugador #24 sin duda sería una situación diferente, lo cual no ocurrió” explicó el VAR.

Sin embargo, esta decisión no fue muy bien tomada por los fans de los Diablos Rojos ya que cuando suceden este tipo de polémicas en el VAR, los aficionados recalcan las “ayudaditas” que siempre recibe el América por parte de los árbitros.

Audios del #VARLigaMX J15 | América 🆚 Toluca



En el minuto 35 de juego, en una jugada de ataque de Toluca, el centro golpea la mano del defensor de América dentro del área. Tras el análisis del VAR se reanuda el juego sin sanción debido a que la mano no se encontraba en posición… pic.twitter.com/sjrzvUGA6k — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) April 15, 2024

¿Cuándo jugará el Club América?

El Club América está viviendo una de sus mejores temporadas este 2024 pues ha derrotado a casi todos los equipos del Clausura 2024 de la Liga MX y además impuso un nuevo récord goleador.

La próxima posible víctima del Club América será el Club Pumas en el partido de la Jornada 16 el sábado 20 de abril en el Estadio Olímpico Universitario.

Pero también tendrá que prepararse para enfrentarse con el Club Pachuca en las semifinales de la Concachampions el martes 23 de abril.