El Clásico Tapatío se jugó alrededor de varias polémicas: Fernando Gago, el cohete del Piojo Alvarado, entre otras. Pero ya en el partido se dio otra, Alan Mozo lanzó un extraño insulto a Raymundo Fulgencio.

Pero antes de ver lo de Alan Mozo y Raymundo Fulgencio, veamos lo que pasó en el Clásico Tapatío: Atlas le ganó 3 por 2 a las Chivas.

Este es un resultado que desestabiliza al club, que de por sí es casi seguro que se quedará sin director técnico. Después del partido, Fernando Gago no lo dijo pero lo dio a entender.

Y luego las indisciplinas que quedan impunes en el club indican que no hay un cierto orden en todos sus departamentos. Su lugar en la tabla (noveno) lo refleja.

El insólito insulto de Alan Mozo a Raymundo Fulgencio en pleno Clásico Tapatío

Como ya vimos, Chivas fue derrotado por Atlas en el Clásico Tapatío. En el transcurso de este, Alan Mozo nos dejó un insulto a Raymundo Fulgencio, que tal vez nunca se ha hecho.

En realidad fue un partido emocionante, Atlas lo ganaba 3 por 0, pero en 10 minutos casi lo empata el Rebaño. Tal vez en la desesperación de Alan Mozo se acercó a la banca de los rojinegros para decirles de cosas.

Entre las groserías, se puede ver en un video que Mozo le hace gestos y le dice a Raymundo Fulgencio que está feo. Por supuesto, la banca rojinegra saltó, pero no pasó a mayores.

Buenos jugadores burlándose del rival: Enseñarle las copas, decir que dio la vuelta en su estadio, salir campeón



Alan Mozo: decirle a Fulgencio que está feo pic.twitter.com/zwkJyPewoC — Wicho CA (@tixwilx1916) October 6, 2024

¿Fernando Gago se va de las Chivas?

Después del Clásico Tapatío y lo que pasó entre Alan Mozo y Raymundo Fulgencio, la atención se enfocó en la conferencia de prensa de Fernando Gago.

Se esperaba que Fernando Gago aclarara los rumores y afirmaciones que lo ponían en Boca Juniors, sin embargo lo único que comentó fue que tenía contrato con Chivas.

Aunque cuando le preguntaron si podía asegurar que va a dirigir el siguiente partido, le dio la vuelta a la pregunta y dijo: “Yo tengo contrato. Cómo vamos a hablar del futuro, no lo sé. No sé de dónde viene esa información si no hay nada”.

En otras palabras, está muy cerca de irse a Argentina.