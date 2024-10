El Clásico Tapatío estuvo envuelto en muchas polémicas: Fernando Gago, el cohete de Piojo Alvarado, el momento de las Chivas y por supuesto, las indirectas entre Edgar Zaldívar y Fernando Beltrán.

Todo comenzó en esa misma conferencia de prensa de Chivas tan caótica. Nene Beltrán fue uno de los que declaró, y aprovechó para calentar el Clásico Tapatío tirando una directa a Edgar Zaldívar.

Aunque, antes de todo, recordemos que el partido entre Chivas y Atlas terminó 3 a 2 a favor de los rojinegros. Fue un encuentro de muchos goles, e incluso, el Rebaño estuvo muy cerca de empatarlo.

Este resultado no hizo más que desestabilizar a las Chivas que de por sí, se quedarán sin director técnico, Fernando Gago, y con el proyecto en el aire.

Nene Beltrán ninguneó a Edgar Zaldívar previo al Chivas vs Atlas

Como ya vimos, Fernando Beltrán se encargó de calentar el Clásico Tapatío. Mejor dicho, todo comenzó con con Edgar Zaldívar ya que presumió su bicampeonato con Atlas de la siguiente forma:

“Ellos (Chivas) que no han conseguido prácticamente nada con su club pueden ser más vistos o más reconocidos, pero la verdad me llena más a mí y me quedo más con el valor que te dan acá (...) que hiciste historia, dejaste tu huella como Jeremy (Márquez), el Hueso, Gaddi (Aguirre), yo. Tuvimos esa oportunidad de dejar un bicampeonato en esta institución que nos dio la oportunidad. Yo con eso tengo porque fue lo que buscamos durante mucho tiempo”, comentó Edgar Zaldívar.

Ante eso, Fernando Beltrán contestó sutilmente cuando le pidieron una opinión a lo que Zaldívar dijo: “No lo conozco, no sé quien esa”.

“Ayer Edgar Zaldivar hizo una declaraciones muy polémicas, ¿hay algo que quisieras comentar sobre este tema?”



Nene Beltrán: pic.twitter.com/8fGQXAxMht — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) October 3, 2024

Edgar Zaldívar se burla de Fernando Beltrán y de Chivas: “Se hace la que no me conoce”

Visto lo anterior, pasemos al capítulo 2. Cuando Atlas salió triunfador del Clásico Tapatío, Edgar Zaldívar no dudó en dejarle varias indirectas.

De hecho, post partido a Edgar Zaldívar le preguntaron: ¿Crees que ya te conozcan, después de hoy? (refiriéndose a Nene Beltrán) contestó: “Quién sabe, hay que preguntarle. A lo mejor soy todavía un incógnito aquí, no pasa nada”.

ZALDIVAR Y REYES LE RESPONDEN AL 'NENE' BELTRÁN🎙️



Los futbolistas del Atlas hablaron, luego de las declaraciones del mediocampista de Chivas previo al Clásico Tapatío⚽️🏟️🦊. pic.twitter.com/eSkGJly99H — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) October 6, 2024

No contento, todavía publicó unas historias en sus redes sociales con la estrofa de la obra maestra de Bad Bunny, Jhay Cortes y J Balvin: “Se hace la que no me conoce”.