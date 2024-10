Fernando Gago, entrenador de Chivas, aclaró lo sucedido en esta semana sobre los rumores que indicaban que se iría a Boca Juniors, equipo que, según diferentes medios, ya lo tenía apalabrado.

“No me voy, el presente es hoy, si me mantengo con buenos resultados puedo seguir 3 o 4 años, pero si pierde 4 o 5 partidos, también podría irme, no lo sé”...

“Nadie en Boca Juniors me contactó a mi, ni a mi entorno cercano, no sé de dónde surgió esta información pero entiendo que previo a un Clásico Tapatío todo se puede desestabilizar”: Fernando Gago.

Nota en desarrollo…