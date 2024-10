Fernando Gago ha estado en el ojo del huracán en la Liga MX, especialmente tras los rumores sobre su posible salida de Club Chivas para irse a Boca Juniors.

A pesar de los rumores que lo vinculaban con el club argentino, Fernando Gago estuvo en el banquillo del Club Chivas para dirigir el Clásico Tapatío, un partido crucial para los aficionados.

Sin embargo, sus declaraciones previas y posteriores al partido dieron mucho de que hablar, ya que el técnico aseguró que no recibió ninguna llamada desde Argentina.

¿Fernando Gago le mintió a los fans de Chivas?

La situación de Fernando Gago en Club Chivas ha tomado un giro inesperado, dejando a los aficionados con más preguntas que respuestas.

A pesar de que varios periodistas afirmaron que el director técnico estaba prácticamente cerrado para salir de Club Chivas, Fernando Gago salió en conferencia de prensa a desmentir estos rumores.

“Yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún llamado, ni de gente cercana a mí, ni de mi entorno, ni de nadie. No sé de dónde salen estas informaciones, entonces para mí fue mi tranquila la semana de trabajo, fue una semana normal”, declaró visiblemente molesto.

Sin embargo, lo que realmente generó una ola de confusión fue cuando Gago dejó la puerta abierta a un futuro incierto.

Al ser cuestionado sobre si podía asegurar su permanencia en el Rebaño, su respuesta fue menos clara: “Todo puede pasar en el futbol, hoy perdemos, perdemos cinco partidos, y puede ser que yo no esté más, puede ser que esté siete años acá”.

@josemagarrido fulminó a Gago con esa pregunta: ¿Le puedes garantizar a la afición que vas a seguir aquí? ¿Sí o no?



Procede a no asegurar nada y darle vuelta a la respuesta.



El propio Gago se contradice y solo se escuda en "yo tengo contrato".pic.twitter.com/8n4W8frYjp — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 6, 2024

¿Fernando Gago se va de Chivas?

Fernando Gago está en el ojo del huracán y las especulaciones sobre su futuro con Club Chivas no cesan. Según el periodista César Luis Merlo, el técnico argentino será el nuevo estratega de Boca Juniors.

En su reciente conferencia de prensa con Club Chivas, Fernando Gago trató de desviar las especulaciones, asegurando que no había recibido ninguna oferta y que todo era un malentendido.

Pero esto, más que aclarar las cosas, dejó a los fans más confundidos que nunca, ya que su negativa parece más una estrategia para evitar que su cláusula de rescisión se incremente.

Según Merlo, Riquelme y Gago han acordado mantener la situación bajo perfil, lo que ha llevado a que el estratega niegue cualquier acercamiento de Boca Juniors.