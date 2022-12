Vaya momento televisivo se vivirá el domingo 18 de diciembre cuando ‘El Hooligan’ se reencuentre con David Faitelson y José Ramón Fernández, a quien lanzó una amenaza.

‘El Hooligan’, famoso personaje del comediante Andrés Bustamante, hackeó la cuenta de Twitter de David Faitelson para amenazar a José Ramón Fernández, con quien ya tuvo sus rencillas hace años.

“José Ramón, acabo de hackear la cuenta de Faitelson nada más para mandarte este mensaje: No te vas a escapar”, dijo El Hooligan entre risas.

José Ramón Fernández no se quedó callado y le respondió: “Te espero por acá Hooligan, esta vez no me voy a dejar”.

Esta reunión entre José Ramón Fernández y Andrés Bustamante será parte de una edición especial del programa ‘Futbol Picante’ de ESPN, el cual se transmitirá el domingo 18 de diciembre, horas después de la final de Qatar 2022.

El día que en que El Hooligan se le fue con todo a José Ramón Fernández

El Hooligan y José Ramón Fernández ya tienen historia, por lo que se reencuentro en televisión seguramente será visto por muchos.

Y es que cómo olvidar cuando el famoso personaje de Andrés Bustamante se le fue con todo a José Ramón Fernández en pleno programa en vivo durante la cobertura del Mundial de Alemania 2006.

‘Joserra’ se encontraba haciendo su programa para TV Azteca cuando de repente sus cuatro compañeros, incluyendo a César Luis Menotti y Antonio Carlos Santos, lo dejaron solo en la mesa.

Fue entonces cuando entró un toro llamado ‘Pajarito’ (llamado así por el toro que saltó la barda de la Plaza de Toros México donde estaba José Ramón), mascota de El Hooligan.

Ese día El Hooligan le hizo de todo al polémico periodista deportivo, desde romperle el traje, amarrarlo, arrastrarlo e incluso golpearlo hasta sangrar.

‘El Hooligan’ y otros personajes de Andrés Bustamante con José Ramón Fernández

‘El Hooligan’ es uno de los personajes más famosos de Andrés Bustamante, quien, por muchos años, hizo una gran dupla junto a José Ramón Fernández en cada Mundial o Juegos Olímpicos.

